Admitere liceu 2026. Cum îți construiești lista de opțiuni în funcție de poziția ierarhică în București

Specialiștii în Educație atrag atenția că majoritatea părinților greșește comparând media copilului cu mediile din anii trecuți la diverse licee.

Este cea mai frecventă greșeală atunci când vorbim de completarea fișei de opțiuni pentru admiterea la liceu în 2026.

Repartizarea computerizată nu ține cont de media ultimului admis în anii precedenți, ci de poziția pe care elevul o ocupă în ierarhia județeană sau în municipiul București.

Un studiu realizat de profesorul Daniel Florescu arată că, în 2026, aceeași poziție în clasament poate corespunde unei medii sensibil mai mici decât anul trecut, deoarece promoția este mai redusă numeric și distribuția notelor s-a modificat.

Să luăm un exemplu simplu:

În București, un elev cu media 9,40 ocupă anul acesta poziția aproximativ 1.739 în ierarhie.

Anul trecut, aceeași poziție era ocupată de un elev cu media de aproximativ 9,52.

Asta înseamnă că aceeași șansă relativă de admitere poate corespunde unei medii diferite de la un an la altul.

Cum ar trebui construită lista de opțiuni

Trebuie respectată o regulă simplă: lista nu trebuie făcută în funcție de frică.

Lista trebuie făcută în funcție de preferințele reale ale copilului.

Specialiștii recomandă trei categorii de opțiuni de completat.

Prima categorie – liceele la care elevul își dorește foarte mult să intre.

Sunt liceele unde admiterea este posibilă, chiar dacă este dificilă.

Acestea trebuie trecute primele.

A doua categorie – liceele realiste (adică cele la care media obținută la Evaluare oferă cele mai bune și mai realiste șanse de admitere).

Acestea sunt liceele la care elevul are cele mai bune șanse raportat la poziția ocupată în ierarhie.

Acestea vor reprezenta nucleul listei.

A treia categorie – liceele de siguranță.

Ele sunt introduse pentru ca elevul să nu rămână fără repartizare într-un liceu dorit.

Simulare de completare a opțiunilor

Exemplul 1

Elev aflat în jurul locului 2.000 în București

Lista ar putea începe așa:

Colegiul Național „Spiru Haret” Colegiul Național „Matei Basarab” Colegiul Național „Mihai Viteazul” Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Colegiul Național „Cantemir Vodă” Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” Colegiul Național „Grigore Moisil” Colegiul Național „Ion Creangă” Colegiul Național „I.L. Caragiale” Colegiul Național „Mihai Eminescu”

În exemplul nostru, acestea sunt „opțiunile de vis” – liceele pe care copilul și le dorește cel mai mult. Lista se va continua cu „opțiunile realiste” și cu cele „de siguranță”.

Exemplul 2

Elev aflat în jurul locului 4.000

Lista de opțiuni ar putea arăta așa:

Jean Monnet

Elena Cuza

Ion Neculce

C.A. Rosetti

Ion Barbu

George Călinescu

Virgil Madgearu

Tudor Vladimirescu

Școala Centrală

Nicolae Kretzulescu

La acestea pot fi adăugate și câteva opțiuni mai ambițioase plasate înaintea lor, chiar dacă șansele sunt, istoric, mai mici.

Exemplul 3

Cei mai mulți elevi se situează pe pozițiile de la 6.000 în sus, de aceea este mai important pentru ei decât pentru ceilalți să știe cum să completeze lista de opțiuni.

Simulare de completare de opțiuni pentru acești elevi:

Școala Centrală

Emil Racoviță

Iulia Hasdeu

Alexandru Vlahuță

Octav Onicescu

Miguel de Cervantes

Victor Babeș

După completarea acestor opțiuni, este recomandabil să urmeze încă cel puțin 15 – 20 de opțiuni de rezervă, în funcție de profilul ales și de distanța față de domiciliu.

Ce spun cifrele despre 2026

Potrivit analizei profesorului Daniel Florescu, Bucureștiul are cu aproape 1.900 de candidați mai puțini decât anul trecut. De asemenea, la mediile foarte mari, diferențele sunt influențate și de o performanță mai slabă a promoției.

La mediile medii și mici, schimbările sunt explicate aproape integral de faptul că promoția este mai puțin numeroasă.

Acest lucru explică de ce mediile de admitere din 2025 nu trebuie folosite mecanic atunci când este completată fișa.

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