Noul ministru al Educației, despre introducerea sistemului japonez în școlile din România: În secunda doi, toți părinții o să sară

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat postului Digi 24. Ministrul Educației a analizat rezultatele testelor PISA.

„Și testele PISA ne arată că copiii noștri știu tabla înmulțirii sau adunării sau ce tablă este nevoie, dar nu știu să o aplice în viața reală. Și atunci apare întrebarea, într-un mod firesc, dar pentru ce facem noi educație? Care-i rolul învățământului, a educației formale? (…) Măsura și cum poți să o faci asta, cum ajungi la mintea copiilor, schimbând sau îmbunătățind și ajutându-i pe colegii noștri profesori. Adică prin cursuri de formare”, a declarat Sorin Costreie.

Ministrul Educației, despre modelele din Estonia și Japonia

Ministrul Educației a fost întrebat dacă preluarea modelelor educaționale de succes din Estonia și Japonia ar fi o idee bună.

„Nu, nu, nu. Pentru că… haideți să ne uităm. Ce alte țări au rezultate bune? Japonia. Credeți că dacă luăm modelul japonez și-l implementăm mot-à-mot în România, vom avea rezultate?”, a răspuns ministrul.

Ministrul Educației a analizat și rezultatele școlilor japoneze din România.

„Nu doar metoda japoneză de acolo cred că explică rezultatele bune. Deci, acele școli japoneze cred că au un anumit tip de profesori, de părinți cu anumite resurse. Dați-mi voie să vă explic. Eu nu pot să iau pur și simplu un model care nu este doar educațional, e socio-educațional și să-l Implantez în România. (..) În școlile japoneze nu există femei de serviciu. În clipa în care… Gândiți-vă că facem chestia asta în școala noastră. În secunda doi, toți părinții o să sară și o să spună, dar cum, copiii mei să facă curat? Toate-s legate”, a precizat Costreie.

Cine este Sorin Costreie

Sorin Costreie este profesor la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti. Anterior numirii în poziția de ministru, el a fost consilier prezidenţial pentru educaţie şi cercetare. În trecut, Costreie a mai lucrat ca secretar de stat în Guvernul Cioloș și drept consilier pentru premierii Orban, Cîțu și Ciucă.

România la testele PISA

Rezultatele României la testele PISA 2025, publicate pe 8 septembrie 2026, arată o scădere accentuată de puncte la științe, la matematică și la citire. România se situează printre ultimele din UE, depășind doar țări precum Bulgaria sau Cipru, și sub media globală. Performanțele elevilor români sunt similare cu cele din state precum Serbia, Georgia, Moldova sau Thailanda.

Testele PISA sunt evaluări internaționale standardizate, organizate de OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) din trei în trei ani. Acestea măsoară competențele și capacitatea elevilor în vârstă de 15 ani de a aplica cunoștințele acumulate la școală în situații reale din viața de zi cu zi, testând mai degrabă gândirea critică și rezolvarea de probleme decât simpla memorare a materiei.