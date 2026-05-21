Capacitatea centralelor pe cărbune a crescut în 2025, dar producția globală a scăzut

Raportul realizat de Global Energy Monitor (GEM) arată că producția mondială de energie din cărbune a scăzut cu 0,6% față de anul precedent, pe fondul expansiunii rapide a surselor regenerabile, în special energia solară și eoliană.

În același timp, numărul noilor unități construite sau aprobate a crescut cu 3,5% în 2025.

Aproximativ 95% din noile capacități pe cărbune au fost adăugate în China și India, arată datele GEM.

În China, capacitatea a crescut cu 6%, însă producția a scăzut cu 1,2%, pe fondul dezvoltării energiei verzi. În India, capacitatea a crescut cu aproape 4%, în timp ce producția a scăzut cu aproape 3%.

În ambele țări, noile investiții sunt concentrate în regiuni cu industrie minieră dezvoltată, unde cărbunele rămâne un pilon economic important.

Statele Unite ale Americii, creștere semnificativă a producției

În contrast, Statele Unite ale Americii au înregistrat cea mai mare creștere dintre economiile majore, cu peste 80 TWh de energie produsă suplimentar din cărbune față de anul anterior.

Potrivit raportului, această evoluție nu este explicată doar prin cererea de energie, ci și printr-un context de politici care a susținut menținerea producției pe bază de cărbune.

Regenerabilele cresc rapid, dar cărbunele rămâne prezent

Deși cărbunele continuă să fie un factor major al emisiilor globale de gaze cu efect de seră, energia regenerabilă își consolidează rapid poziția.

Conform datelor, producția globală pe cărbune a scăzut ușor în 2025, energia eoliană și solară a crescut cu aproximativ 10%, iar sursele curate acoperă cea mai mare parte a noii cereri de electricitate.

Raportul mai arată că aproape 70% dintre centralele care urmau să fie închise au rămas active, ceea ce încetinește tranziția energetică globală.

În Europa, întârzierile sunt legate de criza energetică din 2022-2023, iar în SUA de politici recente favorabile industriei cărbunelui.