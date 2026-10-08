Centrală fotovoltaică de 9,4 MW la Petromidia. Investiția Rompetrol va asigura energie regenerabilă pentru rafinărie

Grupul KMG International a anunțat joi lansarea proiectului pentru construirea unei centrale fotovoltaice la rafinăria Petromidia, operată de Rompetrol Rafinare. Investiția va beneficia de finanțare nerambursabilă prin Fondul pentru Modernizare.

Peste 9.800 MWh de energie regenerabilă pe an

Centrala va avea o capacitate instalată de 9,4 MW și ar urma să producă anual peste 9.800 MWh de energie electrică din surse regenerabile, echivalentul consumului anual al aproximativ 4.900 de gospodării, la un consum mediu estimat de 2.000 kWh pe locuință. Energia produsă va fi utilizată integral de rafinăria Petromidia.

Proiectul va contribui la creșterea ponderii energiei regenerabile utilizate în activitatea rafinăriei și la reducerea emisiilor de carbon. Rompetrol Rafinare estimează că noua centrală va permite reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 6.024 de tone de CO₂.

Valoarea totală a investiției este de aproximativ 44 de milioane de lei, din care 14 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă prin Fondul pentru Modernizare, iar restul de 30 de milioane de lei vor fi asigurate de Rompetrol Rafinare.

Proiectul urmează să fie finalizat până la 31 decembrie 2028.

Investiții în eficiența energetică la Petromidia și Vega

Noua centrală fotovoltaică face parte din strategia de decarbonizare a Grupului KMG International, controlat de compania națională de petrol și gaze KazMunayGas din Kazahstan. Strategia urmărește reducerea impactului asupra mediului, creșterea eficienței energetice și consolidarea independenței energetice a platformelor industriale.

La sfârșitul anului 2025, pe platforma Petromidia a început să funcționeze o centrală de cogenerare cu o capacitate instalată de aproximativ 80 MW. Aceasta asigură energia electrică și aburul necesare funcționării rafinăriei, contribuind la utilizarea mai eficientă a energiei.

Rompetrol Rafinare a anunțat recent și dezvoltarea unei centrale fotovoltaice de 4,8 MW la rafinăria Vega Ploiești, alături de un sistem de stocare a energiei cu o capacitate de aproximativ 9 MWh.

Centrala de la Vega ar urma să producă anual peste 6.200 MWh de energie electrică, suficient pentru a acoperi aproximativ două treimi din consumul anual al rafinăriei. Întreaga cantitate va fi utilizată pentru consumul propriu.

Petromidia, principalul activ al grupului KMG International

Petromidia este principalul activ al Grupului KMG International și unul dintre cele mai moderne complexe industriale din regiunea Mării Negre. Rafinăria are un rol important în aprovizionarea cu carburanți a României și a piețelor din regiune.

În prima jumătate a anului 2026, Petromidia a funcționat la 98,11% din capacitatea sa de rafinare, iar randamentul produselor albe a ajuns la 86,54%. Indicele de Intensitate Energetică (EII), care măsoară eficiența consumului de energie în procesul de rafinare, a coborât la 92 de puncte, un nou minim istoric pentru rafinărie.

KMG International controlează Rompetrol Rafinare, cu o participație totală de 54,63%, în timp ce statul român, prin Ministerul Energiei, deține 44,7% din acțiuni.