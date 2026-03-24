Incident. Un avion cu pasageri a făcut o întoarcere bruscă deasupra mării și a declarat stare de urgență

Un avion al companiei Ryanair a făcut o întoarcere bruscă deasupra Mării Nordului și a declarat stare de urgență în zbor, potrivit Express. Incidentul s-a produs la aproximativ 40 de minute de la începutul călătoriei. Ulterior avionul a fost trimis la aeroportul de unde decolase.

Zborul RK3226, efectuat de un Boeing 737-800, a plecat marți dimineață de pe aeroportul din Manchester, Anglia, cu aproape o oră întârziere. Avionul se îndrepta spre aeroportul Sandefjord, Torp, în Norvegia. În timp ce zbura deasupra Mării Nordului, echipajul a emis brusc avertismentul internațional care indică o urgență generală. Se pare că aeronava a făcut manevra bruscă înainte de a emite semnalul de urgență.

Avionul a fost monitorizat de Controlul Traficului Aerian și a primit dreptul la o aterizare prioritară pe aeroportul din Manchester. Până la urmă, avionul a aterizat în siguranță.

Semnalul lansat de piloți semnalează, de obicei, un pericol imediat apărut pe ecranele radar. Semnalul implică gestionarea prioritară a cazului, pregătirea serviciilor de urgență și eliberarea spațiului aerian. Experții susțin că poate fi utilizat pentru o serie de probleme, inclusiv o defecțiune la motor, o problemă medicală gravă și pierderea presiunii în cabină.

„Acest zbor de la Manchester la Oslo Torp (24 martie) a fost deviat înapoi spre Manchester din cauza unei probleme tehnice minore cu aeronava. Pentru a minimiza perturbările, am aranjat o aeronavă de înlocuire pentru a opera acest zbor către Oslo Torp”, a declarat un purtător de cuvânt al Ryanair.

O anchetă va stabili ce s-a întâmplat în avionul care se îndrepta către Norvegia.