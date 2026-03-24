Americanii au descoperit gaze în deșertul din Egipt

Compania americană Apache Corp., împreună cu Egyptian General Petroleum Corp. (EGPC), a realizat descoperirea după forarea sondei de explorare SKAL-1X în zona South Kalabsha, potrivit unui comunicat al Ministerului Petrolului din Egipt. Testele inițiale indică o producție de aproximativ 736.000 de metri cubi de gaze pe zi și 2.700 de barili de condensat pe zi.

Ministerul a transmis că noua descoperire reflectă efectele pachetului de stimulente și ale procedurilor introduse în ultimii ani pentru încurajarea explorării și a investițiilor. Potrivit autorităților, aceste măsuri au determinat Apache să își extindă activitățile de explorare, mai ales în zone aflate în apropierea concesiunilor deja existente.

„Noua descoperire se află într-una dintre zonele atribuite recent companiei, aproape de actualele sale perimetre de operare, ceea ce crește fezabilitatea investiției și reduce costurile, datorită proximității față de infrastructura și facilitățile de producție existente”, a precizat ministerul.

Instituția a adăugat că această abordare ar putea accelera procesul de dezvoltare și punerea rapidă în producție a noilor descoperiri, contribuind totodată la compensarea declinului natural al producției din zăcămintele mature și la reducerea cheltuielilor de capital.

Egiptul are nevoie de gaz

În august 2024, Egiptul a lansat un nou set de stimulente pentru a impulsiona explorarea și dezvoltarea de noi resurse, a crește producția și a diminua diferența dintre oferta internă și cererea de consum. Măsura vine într-un moment în care statul egiptean încearcă să accelereze programele de foraj pentru a răspunde cererii tot mai mari de gaze naturale.

Datele companiei arată că investițiile Apache în sectorul petrolier egiptean au urcat la aproximativ 2,7 miliarde de dolari în 2024, față de 2 miliarde de dolari în 2023. Producția totală de țiței și gaze a companiei în Egipt a ajuns la circa 211.000 de barili echivalent petrol pe zi.

Pentru 2026, Apache are în plan forarea a 34 de sonde de explorare și dezvoltare, cu investiții estimate la aproximativ 150 de milioane de dolari. Compania vizează o producție de aproape 500 de milioane de picioare cubice de gaze naturale pe zi.

Potrivit estimărilor oficiale, producția actuală de gaze naturale a Egiptului este de aproximativ 118,9 milioane de metri cubi pe zi, în timp ce cererea internă se ridică la circa 175,6 milioane de metri cubi pe zi.. Deficitul obligă țara să importe gaze naturale lichefiate pentru a acoperi necesarul de consum.