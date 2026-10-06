Cosmopolis deschide a treia cale de acces spre București și devine prima comunitate cu ieșire în A3 și viitoarea A0

Prin deschiderea celei de-a treia rute de acces, Cosmopolis asigură o infrastructă solidă pentru comunitate, înainte de a livra și noile unități din Cosmopolis Evolia. Pe lângă noul tronson de drum care conecteaza comunitatea direct cu A3, rezidenții mai au acces la Șoseaua de Centură (DNCB), cu legătură spre DN1 și drumul DJ100 spre Tunari.

Noua rută are rol regional și deservește atât rezidenții Cosmopolis, cât și locuitorii din nordul județului Ilfov, inclusiv din Tunari și localitățile învecinate.

Cosmopolis, complexul rezidențial dezvoltat de Opus Land Development, își continuă expansiunea, dar nu înainte de a asigura pentru rezidenții săi acces facil către rutele esențiale către București și împrejurimi. Dezvoltatorul prioritizează investițiile în infrastructura rutieră și deschide, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Ștefăneștii de Jos, noua conexiune directă către Autostrada A3, înainte de livrarea noilor unități locative din Cosmopolis Evolia. Astfel, comunitatea dispune în prezent de trei căi de acces către București și Ilfov: Șoseaua de Centură (DNCB), drumul DJ100 spre Tunari, realizat în parteneriat cu autoritățile locale, și noul tronson către A3, construit de Primăria Ștefăneștii de Jos, pe un teren donat de către dezvoltator.

Rezidenții Cosmopolis au acum acces direct la A3 și, prin aceasta, la A0, Autostrada de Centură a Bucureștiului, dezvoltată pentru a prelua traficul de tranzit din jurul Capitalei și a conecta principalele autostrăzi. Din A0, șoferii pot continua către A1 sau A2, inclusiv către Constanța, fără a traversa Bucureștiul. Noua rută are rol regional și deservește atât rezidenții Cosmopolis, cât și locuitorii din nordul județului Ilfov, inclusiv din Tunari și localitățile învecinate.

Accesul direct la A3 ocolește Șoseaua de Centură și reduce drumul spre București cu cel puțin 7 minute, în condiții normale de trafic, față de traseul prin Centură până la intrarea pe autostradă. Legătura este utilă și pentru deplasările spre nord, către Ploiești și zona Aeroportului Internațional Henri Coandă. Cele trei rute ajută la distribuirea fluxurilor de trafic din și către comunitate, iar rezidenții pot alege între ele în funcție de destinație și de gradul de aglomerare, fie că merg la serviciu, la cumpărături sau către destinațiile de weekend.

Accesul către principalele puncte de interes, în condiții normale de trafic:

~5-10 minute până în Tunari;

~20 minute până la metroul din Pipera, respectiv clădirile de birouri din preajma stației de metrou;

~15-20 minute până la Aeroportul Henri Coandă;

~15 minute până la Grădina Zoologică Băneasa;

~40-45 minute până la Ploiești.

„Atunci când își aleg locuința în afara Bucureștiului, oamenii caută liniște, spații mai mari și zone verzi, dar nu vor să piardă accesul rapid către oraș. De aceea, conectivitatea rutieră este una dintre prioritățile noastre în planurile de dezvoltare, accesul rutier și alternativele de deplasare fiind criterii tot mai importante pentru comunitățile rezidențiale de mari dimensiuni. În acest moment, Cosmopolis are deja trei conexiuni funcționale către principalele artere din nordul și estul Capitalei, iar rezidenții petrec mai puțin timp în deplasările de zi cu zi și în cele de weekend”, spune Gabriel Voicu, Chief Commercial Officer Cosmopolis.

Infrastructura, parte esențială din dezvoltarea comunității

Accesul rapid către zonele de interes reprezintă un aspect esențial când vine vorba de alegerea locuinței. Mai mult de jumătate (52%) dintre bucureșteni declarau într-un sondaj recent realizat de iVox pentru Cosmopolis că petrec zilnic peste o oră în trafic pentru activitățile esențiale, precum mersul la serviciu, dusul copiilor la școală sau cumpărături. În același studiu, 7 din 10 respondenți indică timpul petrecut în trafic drept una dintre marile legate de viața în Capitală.

Pentru o comunitate aflată în continuă dezvoltare, infrastructura rutieră este mai mult decât o facilitate. Ea susține conectarea locuitorilor la locurile de muncă, școli, servicii, zone comerciale și de agrement din București și Ilfov.

„Am gândit Cosmopolis ca pe o comunitate în care oamenii pot locui, lucra, face cumpărături, petrece timpul liber și avea acces la servicii, fără limitările unei infrastructuri incomplete. Nevoile comunității reprezintă prioritatea noastră, iar infrastructura de acces s-a dezvoltat în paralel cu extinderea cartierului. Astăzi, rezidenții beneficiază de conectivitate rutieră deja disponibilă, cu mai multe opțiuni de deplasare în funcție de destinație și de trafic”, adaugă Ozan Tuncer, CEO Cosmopolis.

Legătura rapidă cu A3 este cu atât mai relevantă în contextul extinderii comunității prin Cosmopolis Evolia, noul proiect amplasat în continuarea cartierului existent. Dezvoltat în baza unui masterplan pe 10 ani, Evolia oferă opțiuni rezidențiale multiple, inclusiv case și apartamente premium, și beneficiază de accesul la infrastructura și facilitățile deja dezvoltate în Cosmopolis. Prima fază Evolia urmează să fie deja ocupată de primii rezidenți în toamna anului 2026.

Sondajul „Calitatea vieții și preferințele pentru ansambluri rezidențiale moderne” a fost realizat de Cosmopolis prin platforma iVox Research, folosind metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), pe un eșantion de 1.002 respondenți, dintre care 612 din București și județul Ilfov. Datele au fost culese în perioada 20-30 martie 2026, preponderent din mediul urban, în rândul populației majore.

Despre Cosmopolis

Cosmopolis este cea mai amplă investiție rezidențială integrată realizată în România în ultimele trei decenii.

Cu cei peste 17.000 de locuitori, comunitatea cartierului Cosmopolis este comparabilă cu populația orașelor Râșnov sau Vatra Dornei și cuprinde un număr de rezidenți mai mare decât al orașelor Otopeni, Sinaia sau Gura Humorului. Planurile de extindere ale Cosmopolis continuă și în anii următori. Până în 2035, dezvoltatorul estimează un total de peste 12.000 de locuinţe și o comunitate de peste 35.000 de persoane.

Investițiile în Cosmopolis au ajuns până acum la peste 455 de milioane de Euro. Cartierul beneficiază de peste 65 de piscine exterioare, bazin de înot acoperit de dimensiuni semi-olimpice (în cadrul WorldClass), parcuri și locuri de joacă pentru copii, centru medical (Affidea Cosmopolis) și cel mai mare retail park din Nordul Capitalei (Cosmopolis Plaza) care găzduiește peste 70 comercianți, branduri naționale și internaționale.

De asemenea, printre facilitățile din Cosmopolis se numără: plajă privată pe malul lacului natural din apropiere, terenuri de sport, servicii de pază și supraveghere cartier 24/24h – atât prin intermediul echipelor de pază, cât și al camerelor fixe de supraveghere, transport pe ruta Pipera și retur, birou pentru impozite și taxe locale.

Despre Cosmopolis Evolia

Cosmopolis Evolia este dezvoltat de Opus Land Development, cu o investiție totală de peste 200 milioane de euro. Proiectul se construiește pe o suprafață de 270.000 mp, pe un teren adiacent proiectului binecunoscut Cosmopolis.

Masterplanul proiectului Cosmopolis Evolia, creat sub semnătura celebrei case de arhitectură britanice – Studio Wild 15, este gândit pentru următorii 10 ani, cu un ritm de livrare de aproximativ 350 de unități anual.

Evolia cuprinde, în prima etapă, 160 de vile și 220 de apartamente. Primele vile au fost deja livrate.

Proiectul este conceput ca un ecosistem urban complet, în care educația, tehnologia, sustenabilitatea și comunitatea se reunesc într-un model de locuire pentru viitor, fiind singurul proiect de acest fel cu urbanism total integrat.