129 de jurnaliști au fost uciși în întreaga lume în 2025

După 124 de decese în 2024, anul 2025, cu 129 de victime, marchează al doilea record anual consecutiv în cei 30 de ani în care CPJ ține această numărătoare. Pe lângă războiul din Gaza (86 de jurnaliști uciși), celelalte două conflicte cu cele mai multe victime pentru presă au fost cele din Ucraina (patru decese) și Sudan (nouă decese), notează CPJ, potrivit Le Figaro.

„Una dintre observațiile izbitoare din ultimii ani este creșterea utilizării dronelor”, cu 39 de cazuri documentate, față de doar două în 2023, a declarat pentru AFP Carlos Martinez de la Serna, manager de proiect în cadrul organizației. Pe lângă conflictele armate, crima organizată a fost, de asemenea, deosebit de mortală pentru membrii presei. În Mexic, șase jurnaliști au fost uciși în 2025. Mai multe cazuri au fost înregistrate în India și Peru.

În Arabia Saudită, renumitul editorialist Turki al-Jasser a fost executat de stat în iunie, după ce a fost condamnat pentru mai multe acuzații pe care CPJ le-a descris drept „acuzații fabricate” folosite pentru a pedepsi jurnaliștii. A fost prima ucidere documentată a unui jurnalist în statul din Golf de la moartea lui Jamal Khashoggi în 2018. „Jurnaliștii sunt uciși în număr record într-un moment în care accesul la informații este mai important ca niciodată ”, a declarat directorul executiv al CPJ, Jodie Ginsberg.

Atacurile împotriva jurnaliștilor, un indicator major al atacurilor asupra altor libertăți

„Atacurile împotriva mass-media sunt un indicator major al atacurilor asupra altor libertăți și trebuie făcute mult mai multe pentru a preveni aceste asasinate și a-i pedepsi pe cei responsabili. Suntem cu toții în pericol atunci când jurnaliștii sunt uciși pentru că relatează știri”, a adăugat ea. Fondată în 1981 la New York pentru a apăra libertatea presei și jurnaliștii din întreaga lume, CPJ, finanțată din donații private și fundații, este condusă de un consiliu compus din membri ai presei și ai societății civile.