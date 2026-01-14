Teheran amenință SUA că-i va lovi bazele militare în cazul unui atac / „SUA și Israel poartă responsabilitatea juridică directă și incontestabilă” a civililor morți

Ambasadorul Iranului la ONU, Amir Saeid Iravani, a transmis o scrisoare secretarului general al ONU, Antonio Guterres, în care acuză Statele Unite și Israelul că poartă „responsabilitate juridică directă și incontestabilă” pentru moartea civililor nevinovați, în special a tinerilor, relatează Reuters.

În document, publicat ulterior de misiunea iraniană la ONU pe rețeaua X, Iravani afirmă că politica Washingtonului față de Iran urmărește schimbarea regimului prin sancțiuni, amenințări și tulburări orchestrate, care ar fi folosite ca pretext pentru o posibilă intervenție militară.

Totodată, Iranul a transmis avertismente statelor din regiune — de la Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite până la Turcia — că va lovi bazele militare americane din aceste țări dacă Statele Unite vor ataca Iranul.

Potrivit Reuters, Teheranul le-a cerut acestor state să împiedice Washingtonul să lanseze un atac.

Internetul rămâne blocat, iar bilanțul victimelor crește

Iranul se află în a șasea zi de întrerupere aproape totală a internetului, măsură impusă de autorități pentru a limita amploarea protestelor.

Agenția Fars, citată de CNN, afirmă că internetul ar putea rămâne offline încă una până la două săptămâni.

Potrivit organizației NetBlocks, întreruperea durează de peste 130 de ore, fiind cea mai lungă pană din ultimii ani. Autoritățile au permis recent unele apeluri telefonice internaționale și au publicat liste limitate de site-uri web accesibile.

Peste 2.500 de decese de la începutul protestelor

Organizația pentru drepturile omului Hrana, cu sediul în SUA, afirmă că a verificat 2.571 de decese de la începutul protestelor:

2.403 protestatari

147 persoane afiliate guvernului

12 minori sub 18 ani

9 civili neimplicați în proteste

Procese rapide și execuții iminente

Șeful sistemului judiciar iranian, Gholamhossein Mohseni Ejei, a anunțat că vor fi organizate procese rapide și publice pentru persoanele arestate în timpul protestelor, afirmând că astfel de măsuri sunt necesare în cazul „infracțiunilor grave”.

Între timp, familia protestatarului Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani, a confirmat pentru BBC Persian că execuția acestuia este programată pentru miercuri, 14 ianuarie, după un proces care a durat doar două zile.

Soltani fusese arestat săptămâna trecută în apropiere de Teheran, în timpul protestelor.

Rusia acuză UE că sprijină deschis „rebeliunea”

Pe plan internațional, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a criticat Uniunea Europeană pentru atenția acordată situației din Iran, susținând că UE „susține deschis rebeliunea” și folosește Iranul pentru a distrage atenția publicului de la alte subiecte, precum Groenlanda.

Creștinii sunt arestați și considerați un pericol pentru securitatea națională

Un raport publicat de organizația Open Doors arată că Iranul se află pe locul 10 în lume în ceea ce privește persecuția religioasă.

Creștinii, în special convertiții, sunt supuși unor arestări, percheziții și detenții îndelungate sub acuzații legate de securitatea națională.

Raportul menționează condiții sanitare precare în detenție, cerințe foarte ridicate pentru cauțiune și restricții severe după eliberare, inclusiv exil intern și autocenzură.

Conflictul cu Israelul a amplificat presiunile, iar cel puțin 54 de creștini au fost arestați în 21 de orașe sub acuzația de spionaj.

Mass-media de stat ar fi alimentat un narativ care asociază creștinii evanghelici cu servicii de informații străine, crescând riscul pentru întreaga comunitate.