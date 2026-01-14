Prima pagină » Știrile zilei » Iran anunță procese accelerate pentru protestatari, pe fondul amenințările lui Trump

Iran anunță procese accelerate pentru protestatari, pe fondul amenințările lui Trump

Autoritățile iraniene au anunțat că persoanele arestate în urma protestelor vor avea parte de un proces rapid, după ce președintele Trump a anunțat că va reacționa dur dacă încep execuțiile protestatarilor, notează AFP.
Iran anunță procese accelerate pentru protestatari, pe fondul amenințările lui Trump
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
14 ian. 2026, 12:29, Știri externe

Gholamhossein Mohseni Eje, șeful sistemului de justiție din Iran, a declarat miercuri: „Dacă o persoană a ars pe cineva, a decapitat pe cineva și i-a dat foc, atunci trebuie să ne facem treaba repede”, în timp ce vizita o închisoare unde sunt deținuți protestatari. Potrivit presei locale, acesta ar fi sugerat și organizarea de procese publice.

Autoritățile de la Teheran au acuzat în repetate rânduri că protestatarii comit acte de terorism similare cu cele ale Statului Islamic.

Reacția vine după ce președintele american Donald Trump a declarat în repetate rânduri că Statele Unite vor interveni în Iran dacă Iranul va începe execuțiile protestatarilor. În același timp, liderul de la Casa Albă le-a transmis cetățenilor iraninei că „ajutorul este pe drum”.

Teheranul a catalogat avertismentele americane drept un „pretext pentru intervenție militară”. „Fanteziile și politica SUA față de Iran sunt înrădăcinate în schimbarea regimului, sancțiunile, amenințările, tulburările manipulate și haosul servind drept mod de operare pentru a fabrica un pretext pentru intervenția militară”, a transmis misiunea Iranului la ONU.

 

Recomandarea video

De ce este perfect plauzibil ca judecătorul Dacian Dragoș să fie „extras” din componența Curții Constituționale, dar Mihai Busuioc să rămână / Ce este bizar la acest dosar
G4Media
Cu ce avere a rămas Cătălin Măruță, după ce a fost concediat de Pro TV. Câți bani are, de fapt
Gandul
Nicoleta Drăgușin a murit! E doliu în televiziunea românească
Cancan
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
Libertatea
Singura ciorbă care îți poate distruge creierul. Ingredientul pe care toți românii îl pun în oală, dar care „prăjește” neuronii
CSID
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Promotor