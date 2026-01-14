Iran anunță procese accelerate pentru protestatari, pe fondul amenințările lui Trump

Gholamhossein Mohseni Eje, șeful sistemului de justiție din Iran, a declarat miercuri: „Dacă o persoană a ars pe cineva, a decapitat pe cineva și i-a dat foc, atunci trebuie să ne facem treaba repede”, în timp ce vizita o închisoare unde sunt deținuți protestatari. Potrivit presei locale, acesta ar fi sugerat și organizarea de procese publice.

Autoritățile de la Teheran au acuzat în repetate rânduri că protestatarii comit acte de terorism similare cu cele ale Statului Islamic.

Reacția vine după ce președintele american Donald Trump a declarat în repetate rânduri că Statele Unite vor interveni în Iran dacă Iranul va începe execuțiile protestatarilor. În același timp, liderul de la Casa Albă le-a transmis cetățenilor iraninei că „ajutorul este pe drum”.

Teheranul a catalogat avertismentele americane drept un „pretext pentru intervenție militară”. „Fanteziile și politica SUA față de Iran sunt înrădăcinate în schimbarea regimului, sancțiunile, amenințările, tulburările manipulate și haosul servind drept mod de operare pentru a fabrica un pretext pentru intervenția militară”, a transmis misiunea Iranului la ONU.