Trei jurnaliști au fos uciși într-un atac aerian israelian în Gaza

Apărarea Civilă din Gaza a anunțat moartea a trei jurnaliști într-un atac aerian israelian, în ciuda armistițiului. Victimele au fost ucise în zona al-Zahra, iar trupurile lor au fost transferate la Spitalul Martirilor al-Aqsa din Deir el-Balah.
Sursă foto: Hepta. Gaza, Fotografie cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
21 ian. 2026, 15:52, Știri externe

Apărarea Civilă din  Fâșia Gaza a anunțat miercuri moartea a trei jurnaliști, inclusiv un freelancer care lucra pentru AFP, într-un atac israelian efectuat în centrul teritoriului palestinian, în ciuda armistițiului, potrivit Le Figaro.

Greva a avut loc în sectorul al-Zahra, iar trupurile celor trei jurnaliști au fost „transferate la Spitalul Martirilor al-Aqsa din Deir el-Balah”, potrivit unui comunicat al Apărării Civile, o organizație de prim ajutor care operează  sub controlul Hamas .

Apărarea Civilă i-a identificat pe cei trei jurnaliști uciși ca fiind Anas Ghneim, Mohammed Salah Qashta și Abdoul Raouf Shaath. Acesta din urmă, jurnalist video independent, colaborase în mod regulat cu AFP în ultimele luni.

