23 de morți în Nigeria, în urma unei serii de atentate sinucigașe cu bombă

Potrivit declarațiilor date atât de cetățeni, cât și de membri ai echipelor de salvare pentru Associated Press, este vorba despre trei explozii care au fost raportate în zone aglomerate din oraș, între care și o piață importantă aflată la intrarea în Spitalul Universitar Maiduguri.

„Din păcate, un număr de 23 de persoane și-au pierdut viața, în timp ce alte 108 au suferit răni cu diverse grade de gravitate”, a declarat Nahum Kenneth Daso, un purtător de cuvânt al Poliției Borno, într-o declarație în cadrul căruia a atribuit atacul asupra unor persoane care er fi atentatori sinucigași.

Atacurile nu au fost revendicate de niciun grup, dar suspiciunile s-au îndreptat rapid spre gruparea jihadistă Boko Haram, care, în 2009, a declanșat o insurgență în nord-estul Nigeriei pentru a impune propria interpretare radicală a legii islamice, Shariah.

De atunci, gruparea Boko Haram a devenit mai puternică, cu mii de luptători de diferite facțiuni, între care și Provincia Africa de Vest a Statului Islamic, susținută de gruparea Statul Islamic.

Orașul Maiduguri a fost ținta violențelor mortale, însă, în ultimii ani, atmosfera din oraș a fost una pașnică, cu toate că zona rurală este adesea afectată de acțiunile extremiștilor.

Locuitorii au povestit haosul care a urmat exploziilor. „Acest atac a fost unul dintre cele mai sângeroase din Maiduguri din ultimii ani”, a declarat Mohammed Hassan, membru al unui grup de voluntari care asistă forțele de securitate în lupta împotriva extremiștilor. „Avem nevoie urgentă de sânge”, a spus el referindu-se la situația de la câteva ore după atac.

Extremiștii și-au intensificat atacurile împotriva bazelor militare nigeriene, ucigând mai mulți ofițeri superiori și soldați și jefuind bazele de stocuri de arme și muniție.