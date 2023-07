30 iulie 1863 - Se naşte Henry Ford, un pioner al industriei auto

Ford a creat primul automobil pe care americanii din clasa mijlocie şi-l puteau permite, iar conversia automobilului dintr-un lux scump într-un mijloc de transport accesibil a avut un impact profund asupra peisajului secolului al XX-lea.

Ford s-a născut pe o fermă din Springwells Township, Michigan, părăsind casa la vârsta de 16 ani pentru a lucra în Detroit. Cu câţiva ani înainte de această perioadă, Ford a experimentat pentru prima dată automobilele, iar pe parcursul celei de-a doua jumătăţi a anilor 1880, Ford a început să repare şi mai târziu să construiască motoare, iar prin anii 1890 a lucrat cu o divizie a Edison Electric. A fondat Ford Motor Company în 1903.

Introducerea Modelului T de către Ford în 1908 a revoluţionat atât transportul, cât şi industria americană. Ca unic proprietar al Ford Motor Company, el a devenit una dintre cele mai bogate şi mai cunoscute persoane din lume.

El este creditat cu “Fordismul”, producţia în masă de bunuri ieftine, cuplată cu salarii mari pentru lucrători. Ford a fost, de asemenea, printre pionierii săptămânii de lucru de cinci zile. Ford avea o viziune globală, cu consumerismul ca fiind cheia păcii mondiale.

Angajamentul său intens de a reduce sistematic costurile a dus la multe inovaţii tehnice şi de afaceri, inclusiv un sistem de franciză care s-a extins în toată America de Nord şi în marile oraşe de pe şase continente.

Ford era cunoscut pentru pacifismul său în primii ani ai Primului Război Mondial. În anii 1920, Ford a promovat conţinut antisemit prin ziarul său The Dearborn Independent şi prin cartea The International Jew. După ce fiul său Edsel a murit în 1943, Ford a preluat controlul companiei, dar era prea bătrân şi slăbit pentru a lua decizii şi a intrat rapid sub controlul subalternilor. El i-a predat compania nepotului său Henry Ford II în 1945. A murit în 1947 după ce şi-a lăsat cea mai mare parte a averii Fundaţiei Ford şi controlul companiei familiei sale.