400.000 de dolari pe capturarea lui Maduro. Pariurile suspecte ale unui parior înainte de operațiunea americană în Venezuela

Pariurile, plasate cu puțin timp înainte de o presupusă intervenție a Statelor Unite în Venezuela, ridică suspiciuni privind posibila utilizare a unor informații confidențiale.

Potrivit Le Figaro, contul respectiv a fost creat cu doar câteva zile înainte de evenimentele care au culminat cu capturarea lui Nicolás Maduro, la începutul lunii ianuarie.

Utilizatorul, fără nume și fotografie de profil, a început să parieze din 27 decembrie, concentrându-se exclusiv pe scenarii legate de plecarea rapidă a liderului venezuelean sau de o intervenție militară americană.

Mize mici, câștiguri uriașe

Inițial, pariurile au fost modeste: 96 de dolari pe o operațiune americană înainte de 31 ianuarie și 123,34 dolari pe plecarea lui Maduro până la aceeași dată.

Ulterior, utilizatorul a crescut constant mizele. Între 1 și 3 ianuarie, acesta a pariat peste 31.000 de dolari pe scenariul plecării lui Maduro, în condițiile în care probabilitatea estimată de piață era extrem de redusă, cu acțiuni tranzacționate la doar 7–8 cenți.

Reacția comunității online

După ce evenimentul anticipat s-a produs, pariorul a încasat aproximativ 436.759 de dolari, pentru o miză totală de puțin peste 32.500 de dolari.

Deși a pierdut aproape 6.000 de dolari pe alte pariuri secundare, câștigul net rămâne spectaculos.

Utilizatorii de pe rețelele sociale au semnalat rapid tranzacțiile, ridicând întrebări legate de legalitatea și etica acestora.

Autoritățile americane au declarat că operațiunea din Venezuela ar fi fost pregătită de mai multe luni, fiind amânată doar din motive logistice și meteorologice.

Contactată de publicații precum The Verge și Axios, platforma Polymarket nu a oferit un răspuns clar privind respectarea regulilor interne în acest caz, alimentând și mai mult suspiciunile.