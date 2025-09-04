A murit Patrick Hemingway, ultimul copil supraviețuitor al lui Ernest Hemingway. Avea 97 de ani

Hemingway, al doilea dintre cei trei fii ai autorului, a murit la domiciliul său din Bozeman, Montana, a confirmat nepotul său, Patrick Hemingway Adams, într-un comunicat.

„Bunicul meu era o ființă autentică: un paradox extraordinar din lumea veche; un visător desăvârșit, înzestrat cu o minte științifică. Vorbea șase limbi și rezolva probleme matematice complicate pentru distracție, dar inima lui aparținea cu adevărat artelor scrise și vizuale”, a spus Adams.

În timp ce fratele Gregory Hemingway a avut o relație profund tulbure cu celebrul său părinte, Patrick Hemingway a vorbit cu mândrie despre trecutul său și a salutat cu bucurie șansa de a aduce în discuție numele familiei sau de a susține un proiect despre care credea că ar putea vinde sau atrage atenția criticilor. În cartea din 2022, „Dragă tată: Scrisorile lui Patrick și Ernest Hemingway”, tatăl și fiul împărtășesc povești despre vânătoare și pescuit și își exprimă afecțiunea reciprocă, autorul spunându-i lui Patrick: „Aș prefera să pescuiesc și să vânez cu tine decât cu oricine pe care l-am cunoscut de când eram copil și asta nu pentru că suntem rude”.

S-a implicat puternic în reeditarea lucrărilor tatălui său

În calitate de executor testamentar al averii tatălui său, Patrick Hemingway a aprobat reeditările unor opere clasice precum „A Farewell to Arms” și „A Moveable Feast”, cu texte revizuite și comentarii suplimentare din partea fiului autorului și a altora. Averea i-a tulburat, de asemenea, pe admiratorii lui Hemingway, extinzându-se dincolo de cărți și oferind o linie de produse care includea îmbrăcăminte, ochelari, covoare și „Papa’s Pilar Rum”.

Cea mai ambițioasă întreprindere a lui Patrick a fost editarea cărții „Adevărat la prima lumină”, o relatare fictivă a perioadei petrecute de Ernest Hemingway în Africa la mijlocul anilor 1950, pe care autorul a lăsat-o neterminată la momentul morții sale. Patrick a asamblat versiunea din 1999 din aproximativ 800 de pagini de manuscrise, reducând lungimea la mai mult de jumătate. „Adevărat la prima lumină” a fost foarte așteptată, dar a sfârșit prin a dezamăgi cititorii și criticii, dintre care unii l-au acuzat pe Patrick că a exploatat numele de familie.

O copilărie marcată de deplasările continue ale familiei

Moștenind fața rotundă și constituția robustă a tatălui său, Patrick Hemingway s-a născut în Kansas City, Missouri, din părinții Ernest Hemingway și a doua dintre cele patru soții ale sale, Pauline Pfeiffer. Deoarece autorul rareori stătea într-un singur loc pentru o perioadă lungă de timp, familia Hemingway a locuit peste tot, de la Cuba și Spania până în Wyoming și Key West, Florida, în timpul copilăriei lui Patrick (Ernest și Pauline au divorțat în 1940). Patrick Hemingway își amintea de diversele „trofee” ale tatălui său, formate din animale vânate în safari, și cum erau „distribuite cu gust în fiecare cameră” a casei lor din Key West, inclusiv un gnu care atârna în dormitorul lui Patrick și Gregory.

Expozițiile au transformat Africa de Est într-o destinație de vis pentru Patrick, un „tărâm făgăduit”. După absolvirea Universității Harvard, a folosit banii moșteniți pentru a cumpăra o fermă în Tanganyika (acum Tanzania), unde a fost vânător, ghid de safari, educator și ofițer silvic în cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură.

Patrick Hemingway a fost căsătorit de două ori, cu Henrietta Broyles și Carol Thompson, și a avut o fiică, Mina Hemingway, cu prima sa soție. De la mijlocul anilor 1970 până la moartea sa, a locuit în Bozeman. Ernest Hemingway și-a petrecut ultimii ani în statul vecin Idaho.