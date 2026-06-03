A murit Peabo Bryson, vocea din spatele hiturilor Disney „Beauty and the Beast” și „A Whole New World”

Într-un comunicat, apropiații artistului au transmis că Bryson „a plecat în pace”, fiind înconjurat de familie și de persoanele apropiate. „Suntem profund emoționați de valul de iubire, rugăciuni și susținere venit din partea fanilor, prietenilor și colegilor din întreaga lume. Deși inimile noastre sunt frânte, găsim alinare în faptul că Peabo a fost atât de iubit și că vocea sa a atins atât de multe vieți”, a transmis familia, citată de NBC News.

Reprezentanții artistului au precizat că acesta suferise un accident vascular cerebral săptămâna trecută și se afla sub supraveghere medicală până la deces.

Vocea unor dintre cele mai iubite melodii Disney

Peabo Bryson și-a construit o carieră de peste patru decenii, devenind una dintre figurile emblematice ale muzicii soul și R&B. Momentul care l-a transformat într-un nume cunoscut la nivel mondial a venit în 1993, când a câștigat premiul Grammy alături de Céline Dion pentru melodia Beauty and the Beast. Un an mai târziu, a obținut un nou Grammy alături de Regina Belle pentru hitul A Whole New World, una dintre cele mai cunoscute piese Disney din toate timpurile.

Dincolo de succesul coloanelor sonore Disney, Bryson a fost apreciat pentru o serie de piese care au dominat radiourile americane în anii ’80 și ’90. Printre cele mai cunoscute se numără If Ever You’re in My Arms Again, Can You Stop the Rain, Feel the Fire și I’m So Into You. Vocea sa caldă și stilul romantic l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați interpreți de balade R&B din generația sa.

Un artist care a influențat mai multe generații

De-a lungul carierei, Peabo Bryson a vândut milioane de albume și a colaborat cu unele dintre cele mai importante nume din industria muzicală. Pentru mulți ascultători însă, numele său va rămâne asociat cu universul Disney și cu două dintre cele mai iubite cântece din istoria animației. Moartea artistului marchează dispariția unei voci care a definit o epocă a muzicii romantice americane și care continuă să fie descoperită de noi generații prin filmele și melodiile care au făcut-o celebră.