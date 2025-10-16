Abuzul sexual în rândul minorilor, tot mai des întâlnit în Europa. Care este situația în România?

Potrivit cifrelor publicate de Childlight, citate de Euronews, un procent de 4,7% din copiii din Europa de Vest au suferit un viol înainte de vârsta de 18 ani, iar 7,4% din ei au suferit un abuz sexual. fenomenul este mai răspândit în rândul fetelor, cu un procent de 9,7%, decât în rândul băieților, cifrele arătând 3,9% din cazuri.

În cele mai multe dintre cazuri, violențele apar în interiorul familiei. În 7,6% din cazuri, abuzul sexual s-a întâmplat înainte de vârsta majoratului, iar actul a fost comis de un membru al familiei.

În anul 2023, liniile telefonice deschise pentru raportarea abuzurilor sexuale au înregistrat 33.261 de apeluri cu privire la exploatarea sexuală și abuz.

Raportul se referă la etichetele (tag-urile) utilizate de liniile telefonice de asistență pentru copii, care descriu modul în care personalul acestor linii documentează și clasifică orice contact, cum ar fi apelurile, mesaje sau alte forme de comunicare existente în sistemele de date.

Totuși, fenomenul este în creștere în mediul online. Aproximativ unul din cinci copii din Europa a fost expus la conținut sexual nedorit generat de AI, în anii 2023 și 2024, fenomenul înregistrând o creștere la nivel global. De asemenea, unul din șapte copii a raportat interacțiuni sexuale nedorite sau forțate, în mediul online în aceeași perioadă de timp.

Olanda a înregistrat cel mai mare număr de etichete referitoare la violența sexuală dintre țările chestionate, cu 5. 819 tag-uri, în timp ce Regatul Unit s-a clasat pe primul loc în ceea ce privește „exploatarea și abuzul sexual al copiilor prin intermediul tehnologiei.

Irlanda este țara cu cel mai mare număr de tag-uri referitoare la exploatarea sexuală offline, în scop comercial, fiind înregistrat un număr de 227 de astfel de cazuri raportate în rândul liniilor de raportare a violențelor sexuale.

În ceea ce privește țara noastră, recent, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului a publicat date care arată că, în primul trimestru al anului 2025, un număr de 420 de copii au suferit abuz sexual, dar și 27 de cazuri de exploatare sexuală în primele trei luni ale acestui an.