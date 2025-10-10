În lumea copiiilor din România: 523 de cazuri de abuz fizic, 613 de abuz emoțional și 420 de abuz sexual, înregistrate doar în primele trei luni din 2025 / 700 de copii au ajuns în plasament de urgență

Pe categorii, autoritățile au raportat 523 de cazuri de abuz fizic, 613 de abuz emoțional și 420 de abuz sexual. Alte forme de exploatare includ 33 de cazuri de exploatare prin muncă, 27 de cazuri de exploatare sexuală și tot 27 de cazuri de exploatare pentru comiterea de infracțiuni. În majoritatea situațiilor, copiii au rămas în familie și au beneficiat de servicii de sprijin, însă pentru 741 dintre ei s-a dispus plasamentul de urgență.

Distribuția pe sexe arată că 2.136 de victime sunt băieți, iar 2.726 sunt fete, cele mai vulnerabile grupe de vârstă fiind cele între 10 și 17 ani, unde s-au înregistrat peste 2.700 de cazuri. În special în cazul abuzului sexual, fetele sunt afectate într-o proporție covârșitoare, cu 378 de victime față de doar 42 de băieți.

Majoritatea acestor cazuri s-au produs în familie (peste 4.000 între ianuarie-martie 2025), urmate de situațiile identificate în unități de învățământ, servicii rezidențiale și alte locații. În peste 500 de dosare, autoritățile au inițiat urmărirea penală a agresorilor, iar aproape 2.700 de cazuri se află încă în lucru.

Copiii au beneficiat de diverse forme de sprijin: 2.958 de copii au primit consiliere psihologică, aproape 300 au beneficiat de servicii educaționale, iar alți 1.941 de minori au fost incluși în programe de reintegrare școlară și profesională.

Datele ANPDCA arată o realitate îngrijorătoare și alarmantă. Numărul uriaș de cazuri de neglijare și abuz înregistrate în doar trei luni confirmă vulnerabilitatea persistentă a copiilor din România și nevoia de măsuri urgente pentru prevenirea și combaterea violenței asupra minorilor.

Nu în ultimul rând, trebuie menționat că acestea sunt doar cazurile oficiale, înregistrate și cunoscute de autorități.