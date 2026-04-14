Acord controversat. SUA deportează zeci de migranți în Republica Democrată Congo

Aceste deportări către Republica Democrată Congo reprezintă primul pas concret al unui acord bilateral anunțat la începutul lunii aprilie, prin care autoritățile congoleze acceptă migranți care nu sunt cetățeni ai țării.

Sursele indică un număr cuprins între 37 și 45 de deportați, provenind în principal din America Centrală și de Sud, inclusiv din Columbia, Peru, Chile și Guatemala. Este pentru prima dată când astfel de migranți ajung în Republica Democrată Congo în baza acestui acord negociat cu Statele Unite.

Momentul ales pentru aceste deportări coincide cu eforturile administrației americane, conduse de Donald Trump, de a implementa un acord de pace între Congo și Rwanda, menit să pună capăt violențelor din estul țării, unde mii de persoane au fost ucise sau strămutate din cauza rebelilor M23. În paralel, cele două state au semnat și un parteneriat strategic ce oferă Statelor Unite acces preferențial la mineralele critice congoleze.

Această suprapunere a intereselor politice, economice și de securitate ridică semne de întrebare privind motivațiile reale ale acordului de deportare.

Condiții de cazare și incertitudini

Potrivit informațiilor obținute de Reuters, deportații vor fi cazați temporar într-un hotel din apropierea aeroportului principal din Kinshasa, pentru o perioadă de 10 până la 15 zile. Aceștia vor beneficia de camere individuale și două mese pe zi, fiind supravegheați de poliția națională congoleză și de o firmă privată de securitate. După această perioadă, soarta lor rămâne neclară, iar nici Washingtonul, nici Kinshasa nu au oferit detalii privind planurile pe termen lung.

Acordul a atras critici dure din partea organizațiilor pentru drepturile omului și a opoziției politice din Congo. De asemenea, deportări similare către alte state africane, precum Ghana, Camerun sau Guineea Ecuatorială, au fost anterior contestate de experți juridici.

Migranții vor primi sprijin umanitar din partea International Organization for Migration, care a precizat că nu este implicată în procesul de deportare propriu-zis, ci doar în asistența post-sosire, la solicitarea autorităților congoleze.