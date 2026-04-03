Prima pagină » Știri externe » Statele Unite ale Americii ar putea deporta imigranți ilegali în Republica Democrată Congo

Administrația Statelor Unite ale Americii negociază cu guvernul Republicii Democrate Congo pentru a deporta migranți ilegali din alte state în cadrul strategiei americane de relocare a persoanelor fără statut legal.
Radu Mocanu
03 apr. 2026, 19:05, Știri externe

Republica Democrată Congo se află în negocieri cu administrația americană privind posibilitatea de a primi migranți deportați din alte țări, au declarat surse din guvernul congolez pentru Reuters

Aceste negocieri se încadrează în strategia tot mai frecvent utilizată de Statele Unite, care implică deportarea migranților fără statut legal către state terțe pentru a accelera procesul de relocare. 

Negocierile cu guvernul de la Kinshasa au loc într-un context mai larg, în care SUA urmăresc și implementarea unui acord de pace între Congo și Rwanda, precum și asigurarea accesului la resurse minerale critice din această țară. 

Statele Unite ale Americii au mai încheiat acorduri și au deportat imigranți în state precum Ghana, Camerun, Guineea Ecuatorială și Eswatini. 

Deportările au atras critici din partea experților juridici și organizațiile pentru drepturile omului, care pun sub semnul întrebării legalitatea acestor transferuri, având în vedere că migranții sunt deportați în state străine, deși unii se bucură de protecție juridică în Statele Unite. 

