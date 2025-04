Acrobația aeriană a pierdut unul dintre cei mai buni piloți. Rob Holland, pilotul de acrobație de șase ori campion mondial la stilul free, a murit joi

Rob Holland, pilotul de acrobație de șase ori campion mondial la stilul free, a zburat pentru ultima oară joi, la Baza Aeriană Langley din Virginia, unde se antrena pentru competiția Air Power over Hampton Roads Airshow. „Unul dintre cei mai respectați și inspirați piloți de acrobație din istoria aviației, cu o listă absolut impresionantă de realizări... și totuși, a fost cel mai modest om, având mereu un singur scop: să fie mai bun decât a fost ieri”, l-a descris The New York Time, care a anunțat moartea sa.