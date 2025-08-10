Emma Răducanu ajunge în turul al treilea la Cincinnati

Emma Răducanu, jucătoarea britanică cu origini române, a obținut sâmbătă seara calificarea în turul al treilea al turneului WTA 1000 Cincinnati Open.

Sportiva de 22 de ani, aflată pe locul 39 WTA, a câștigat în fața sârboaicei Olga Danilovic, în vârstă de 24 de ani și ocupanta locului 43 WTA. Meciul s-a încheiat cu scorul 6-3, 6-2 și a durat o oră și 21 de minute.

În turul al treilea, Emma Răducanu o va înfrunta pe teren pe Aryna Sabalenka, jucătoarea numărul 1 mondial, care s-a impus recent în faţa Marțekei Vondroușova.