Tenis. Carmen Andreea Herea ajunge în semifinalele turneului WTA 125 de la Austin

Românca Carmen Andreea Herea a obținut, vineri, o performanță incredibilă, calificându-se în semifinalele turneului WTA 125 desfășurat la Austin, Texas. Competiția are premii în valoare de 115.000 de dolari.

Sportiva de 19 ani a întrecut-o pe americanca Malaika Rapolu, cu scorul de 6-1, 6-3, într-un meci care a durat doar 63 de minute.

Clasată pe locul 775 mondial și prezentă la turneu datorită unui wild card, Carmen Herea reușește astfel cel mai bun rezultat al carierei sale.

Studentă la Universitatea din Texas, Carmen a jucat pentru prima dată împotriva Malaikăi Rapolu, care are 22 de ani și ocupă poziția 461 în clasamentul WTA.

În faza semifinalelor, Herea o va înfrunta pe mexicanca Renata Zarazúa, în vârstă de 28 de ani, aflată pe locul 82 WTA și a treia favorită a competiției, anunță FR Tenis.