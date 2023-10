Actriţa din ,,Wonder Woman": ,,uciderea israelienilor, dar şi a palestinienilor nevinovaţi, este îngrozitoare"

Actriţa israeliană Gal Gadot a postat un ,,story" pe contul ei de Instagram în care a făcut o paralelă între uciderile israelienilor şi palestinienilor.

Dar în urma criticilor dure din partea numeroşilor fani, vedeta „Wonder Woman” a şters postarea şi şi-a cerut scuze, scrie Haaretz.

Gal Gadot, născută pe 30 aprilie 1985, în Petah Tikva, Israel, a făcut armata în IDF, lucrând ca instructor de combat fitness în cei doi ani de serviciu militar obligatoriu

În 2004, a concurat din partea Israelului la Miss Universe, iar din 2009 s-a apucat de actorie, jucând în filme ca Fast & Furious (2009), Wonder Woman (2017), Red Notice (2021) şi în Death on the Nile (2022).