Administrația Trump a desemnat gruparea Barrio 18 drept organizație teroristă

Barrio 18 a fost formată de imigranți salvadorieni în Los Angeles, însă în urma deportărilor din Statele Unite, gruparea s-a extins în El Salvador, Guatemala și Honduras, unde a devenit una dintre cele mai violente organizații criminale.

Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat că desemnarea „demonstrează angajamentul neclintit al administrației Trump de a destructura cartelurile și bandele și de a proteja poporul american”.

Gruparea a fost afectată de acțiunile președintelui salvadorian, Nayib Bukele, care a declarat război bandelor, încarcerând peste 1% din populația țării pentru presupuse legături cu acestea, ceea ce a redus rata criminalității, dar a atras critici internaționale pentru abuzuri.

Într-un discurs la Adunarea Generală ONU, președintele american, Donald Trump i-a mulțumit lui Bukele pentru implicarea în reținerea imigranților deportați din Statele Unite.

Pe lângă Barrio 18, pe lista de organizații teroriste se mai află gruparea MS-13, banda Tren de Aragua din Venezuela și cartelurile mexicane Sinaloa și Jalisco Nueva Generación.