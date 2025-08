Administrația Trump, acuzată că ascunde greva foamei în centrul de detenție supranumit „Alcatrazul Aligatorilor”

Administrația Trump se află sub un tir de critici din partea unui grup care militează pentru drepturile migranților.

Grupul acuză Administrația Trump că ascunde o grevă a foamei la noul centru de detenție pentru imigranții ilegali, deschis în Florida, la Everglades, denumită și „Alcatrazul cu aligatori”.

Coaliția Imigranților din Florida (FLIC) spune că deținuții din această unitate refuză mâncarea de aproape două săptămâni.

„Nu trebuie să presupunem că asta se întâmplă, pentru că vedem ambulanțele, pentru că membrii familiilor ne spun, iar deținuții înșiși au vorbit public, în diverse publicații”, a declarat Thomas Kennedy, reprezentant FLIC, citat de CNN.

De cealaltă parte, Departamentul pentru Securitate Internă respinge acuzațiile, catalogându-le „știri false” într-o postare pe rețeaua X: „Nu există nicio grevă a foamei” și adăugând că deținuții primesc trei mese pe zi, plus acces la apă și alte băuturi.

Kennedy insistă, totuși, afirmând că mai mulți deținuți au fost spitalizați și numește afirmația guvernului „o minciună ciudată și ușor de demontat”: „Departamentul pentru Securitate Internă spune că nu are loc nicio grevă a foamei, în timp ce deținuții înșiși spun: ”.

