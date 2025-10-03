Administraţia Trump recrutează judecători temporari din rândul avocaţilor Gărzii Naţionale

Acesta este cel mai recent pas dintr-un plan mai amplu despre care experţii avertizează că ar putea dăuna instanţelor de imigrare şi sistemului de justiţie militară.

Instruirea pentru primul grup de avocaţi ai Armatei începe luni, iar instruirea pentru al doilea grup este aşteptată să înceapă în primăvară, au declarat mai mulţi foşti şi actuali avocaţi din rezerva militară.

Aproximativ 100 de avocaţi din rezerva armatei sunt aşteptaţi să participe, 50 dintre ei începând o misiune de aproape şase luni imediat după instruire, potrivit unui e-mail din 3 septembrie trimis unui avocat din rezerva armatei şi analizat de Associated Press.

Administraţia doreşte să angajeze până la 600 de avocaţi cu pregătire militară pentru a ajuta la luarea deciziilor cu privire la ce imigranţi pot rămâne în ţară.

Avocaţii sunt alarmaţi de decizia de a utiliza avocaţi militari pentru a suplimenta personalul din instanţele de imigrare, pe măsură ce administraţia preşedintelui Donald Trump intensifică arestările pentru imigranţi.