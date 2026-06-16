Africa de Sud marchează 50 de ani de la revolta de la Soweto în timpul căreia peste 200 de tineri au fost uciși

Evenimentele din 16 iunie 1976, comemorate anual ca Ziua Tineretului sunt considerate un punct de cotitură în lupta de eliberare a Africii de Sud împotriva dominației minorității albe, potrivit AP.

Au declanșat mai multe demonstrații în diferite părți ale țării, au alimentat mai multă rezistență împotriva apartheidului și au atras atenția internațională asupra opresiunii rasiale cu care se confruntă persoanele de culoare din Africa de Sud. Cu toate acestea, la cincizeci de ani de la revoltă, există încă îngrijorări cu privire la situația dificilă a tinerilor din țară.

Supraviețuitorii protestelor violente, experți și tineri sud-africani au deplâns provocările cu care se confruntă tinerii țării, inclusiv inegalitatea, șomajul ridicat, sărăcia și problemele sociale precum abuzul de droguri și alcool.

Soweto, una dintre cele mai vechi localități din Africa de Sud, poartă simboluri ale acestei zile istorice, vizitate frecvent de turiștii locali și internaționali.

Printre acestea se numără un memorial numit după Hector Pieterson, băiatul de 13 ani al cărui corp neînsuflețit pare a fi luat de un alt elev într-o fotografie emblematică ce a ajuns să simbolizeze revolta din 1976 după ce a făcut înconjurul lumii.