Alegerile primare din SUA: New York devine câmpul de luptă pentru viitorul Partidului Democrat

Alegerile primare desfășurate marți în statele New York, Maryland, Carolina de Sud și Utah fac parte din procesul de desemnare a candidaților pentru alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, când americanii îi vor alege pe membrii Camerei Reprezentanților, o parte dintre senatori, guvernatori și alți oficiali statali și locali.

În multe districte dominate de un singur partid, rezultatul alegerilor primare este considerat decisiv pentru scrutinul din toamnă, relatează AP.

New York – test al influenței lui Mamdani

Atunci vor fi alese toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților, o treime din Senat, numeroși guvernatori și sute de funcții locale și statale.

Înainte de scrutinul din toamnă, fiecare partid își desemnează candidații prin alegeri primare, iar rezultatele din această etapă oferă indicii atât despre raportul de forțe dintre democrați și republicani, cât și despre direcția ideologică a celor două partide.

Dintre toate competițiile de marți, cele din statul New York au atras cea mai mare atenție, deoarece au devenit un test al influenței noului primar al orașului New York, Zohran Mamdani, și al aripii progresiste a Partidului Democrat.

Mamdani încearcă să remodeleze aripa democrată din Congres, iar Valdez, susținută de Mamdani, pornește bine

Mamdani, socialist democrat și una dintre cele mai vizibile figuri ale stângii americane, și-a folosit capitalul politic pentru a susține mai mulți candidați la Camera Reprezentanților, încercând să remodeleze delegația democrată din Congres.

Primul succes important al taberei progresiste a venit în Districtul 7 din New York, unde Claire Valdez, membră a Adunării Statului New York și susținută de Mamdani și senatorul Bernie Sanders, a câștigat nominalizarea democrată.

Ea l-a învins pe Antonio Reynoso, președintele districtului Brooklyn și candidatul sprijinit de congresmena în retragere Nydia Velázquez.

Având în vedere că districtul este unul puternic democrat, Valdez pornește ca favorită în alegerile generale din noiembrie.

Victoria sa este considerată un câștig important pentru aripa progresistă, care încearcă să reducă influența liderilor tradiționali ai partidului.

Brad Lander, aliat al lui Mamdani, nominalizat de democrați

Un alt rezultat semnificativ s-a înregistrat în Districtul 10, unde Brad Lander, fost controlor financiar al orașului New York și aliat politic al lui Mamdani, a obținut nominalizarea democrată după ce l-a învins pe congresmanul Daniel Goldman.

Lander, susținut și de Bernie Sanders, și-a construit campania pe opoziția față de administrația președintelui Donald Trump și pe promisiunea unei abordări mai combative în Congres.

Într-un district în care democrații sunt majoritari, victoria din alegerile primare îl transformă în favorit pentru scrutinul din noiembrie.

Ce se-ntâmplă în Manhattan

Una dintre cele mai urmărite competiții a fost cea din Districtul 12 din Manhattan, unde mai mulți candidați au încercat să obțină nominalizarea democrată pentru un loc rămas vacant.

Printre principalii candidați s-au numărat Jack Schlossberg, nepotul fostului președinte John F. Kennedy, avocatul George Conway, cunoscut pentru criticile constante la adresa lui Donald Trump, precum și deputații statali Alex Bores și Micah Lasher.

Cursa a atras atenția și din cauza implicării industriei inteligenței artificiale, care a investit sume importante în sprijinirea sau combaterea unor candidați, transformând scrutinul într-un test privind influența marilor companii din tehnologie asupra politicii americane.

Adriano Espaillat vs. Darializa Avila Chevalier

O altă confruntare urmărită îndeaproape a avut loc în Districtul 13, unde congresmanul Adriano Espaillat a fost provocat de Darializa Avila Chevalier, activistă și socialistă democrată susținută de Mamdani.

Deși Espaillat este una dintre figurile importante ale democraților din Congres și un critic vocal al politicilor privind imigrația promovate de administrația Trump, candidatura Avilei Chevalier a reflectat dorința unei părți a electoratului progresist de a aduce lideri noi în Congres.

În afara New Yorkului, celelalte state au oferit rezultate importante, însă cu un impact politic mai redus la nivel național.

Alt democrat și în Maryland

În Maryland, guvernatorul democrat Wes Moore a obținut fără dificultate nominalizarea pentru un al doilea mandat.

Moore, primul guvernator afro-american al statului, este considerat una dintre figurile în ascensiune ale Partidului Democrat și este menționat frecvent printre potențialii candidați la alegerile prezidențiale din 2028, deși a exclus în repetate rânduri această posibilitate.

Tot în Maryland, Adrian Boafo a câștigat alegerile primare democrate pentru a-i succeda veteranului congresman Steny Hoyer în Districtul 5.

Carolina de Sud: Alan Wilson, procurorul general, o învinge pe viceguvernatoarea Pamela Evette

În Carolina de Sud, procurorul general Alan Wilson a câștigat turul al doilea al alegerilor primare republicane pentru funcția de guvernator, învingând-o pe viceguvernatoarea Pamela Evette. Victoria este cu atât mai semnificativă cu cât fostul președinte Donald Trump își exprimase inițial sprijinul pentru Evette, înainte de a anunța că îi susține pe ambii candidați. Wilson îl va înfrunta în noiembrie pe democratul Jermaine Johnson.

Competiția a fost foarte urmărită

În Utah, alegătorii au votat pentru prima dată pe baza unei noi delimitări electorale, care a creat un district congresional mai favorabil democraților în zona Salt Lake City.

Competiția a fost urmărită deoarece ar putea oferi democraților o șansă rară de a câștiga un nou loc într-un stat dominat tradițional de republicani.

Rezultatele acestor alegeri primare vor influența campania pentru scrutinul din noiembrie, când americanii vor decide controlul asupra Congresului.

În Camera Reprezentanților, unde majoritatea este foarte fragilă, câteva mandate pot schimba echilibrul de putere dintre republicani și democrați.

În același timp, competițiile din New York sunt privite ca un test al influenței noii generații de lideri progresiști asupra Partidului Democrat și al direcției pe care formațiunea o va urma în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2028.