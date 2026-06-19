Alertă în Marea Baltică: Rusia își afișează tot mai agresiv forța navală

Marea Baltică a devenit una dintre cele mai tensionate zone maritime din Europa, iar riscul producerii unor incidente este în creștere, avertizează reprezentanți ai marinei suedeze.

Șeful Statului Major al Forțelor Navale din Suedia, contraamiralul Johan Norlén, a declarat că situația s-a deteriorat semnificativ în ultimul an, relatează Le Monde.

Potrivit acestuia, forțele navale ale statelor membre NATO și cele ale Rusiei se monitorizează permanent, într-un climat tot mai tensionat.

Rusia își afișează tot mai vizibil prezența militară

Oficialul suedez afirmă că una dintre cele mai importante schimbări observate în ultima perioadă este modul în care operează marina rusă.

Dacă în trecut activitățile sale erau mai puțin vizibile, în prezent acestea sunt desfășurate în mod deschis, susține Norlén.

El a explicat că una dintre principalele misiuni ale navelor rusești este escortarea așa-numitei „flote din umbră”, formată din nave comerciale care transportă petrol și gaze.

Potrivit acestuia, Rusia încearcă astfel să reducă riscurile generate de controalele și inspecțiile efectuate asupra acestor nave.

În același timp, prezența militară sporită urmărește să transmită un mesaj de forță și influență în regiune.

Incident în Canalul Mânecii

Declarațiile oficialului suedez vin la scurt timp după un incident produs în Canalul Mânecii.

O fregată rusă a tras focuri de avertisment asupra unui iaht civil britanic, aflat în apropierea zonei de navigație a navei militare.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, este pentru prima dată când o navă militară rusă recurge la astfel de măsuri împotriva unei ambarcațiuni civile în această regiune.

Contraamiralul suedez a precizat că nava implicată în incident face parte din categoria fregatelor utilizate pentru misiuni de escortă.

Suedia își consolidează capacitățile navale

Contextul de securitate din regiune a influențat și deciziile recente ale autorităților suedeze privind modernizarea flotei militare.

În luna mai, Suedia a anunțat achiziția a patru fregate de apărare și intervenție construite de compania franceză Naval Group.

Decizia a fost justificată prin necesitatea consolidării capacităților navale într-un mediu de securitate considerat tot mai imprevizibil.

Oficialii suedezi avertizează că actualul climat din Marea Baltică impune prudență maximă și o coordonare permanentă între statele aliate, pentru evitarea unor incidente care ar putea amplifica tensiunile din regiune.