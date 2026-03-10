Prima pagină » Știri externe » Alt caz de corupție la Vatican / Episcop catolic acuzat de delapidare și spălare de bani / Un obișnuit al unui club de noapte de elită din Hong Kong

Nimeni din Vatican n-ar fi știut nimic, dacă o persoană din interiorul bisericii păstorite de episcopul catolic caldeean Emmanuel Shaleta nu ar fi arătat cu documente că omul bisericii era implicat în mânării financiare complexe.
Sursa foto: X / Alerta Mundial
Luiza Moldovan
10 mart. 2026, 17:29, Știri externe

Papa Leon al XIV-lea a acceptat demisia episcopului catolic caldeean din San Diego, Emmanuel Shaleta, după ce acesta a fost arestat în Statele Unite sub acuzații de delapidare și spălare de bani, a anunțat marți Vaticanul, preluat de AP.

Potrivit Biroului șerifului din comitatul San Diego, Shaleta a fost arestat pe 5 martie pe Aeroportul Internațional San Diego, în timp ce încerca să părăsească țara.

Autoritățile au intervenit după ce o persoană din cadrul bisericii sale a furnizat o declarație și documente care indicau o posibilă delapidare de fonduri ale bisericii.

Reținut pe o cauțiune de 125.000 de dolari

Episcopul este acuzat de opt capete de acuzare, inclusiv delapidare, spălare de bani și alte infracțiuni grave.

(Publicația Alerta Mundial arată că Shaleta vizita frecvent clubul de noapte Hong Kong Gentlemen’s Club din Tijuana, pentru care, de asemenea, este investigat.)

El este reținut pe o cauțiune stabilită la 125.000 de dolari.

Parohia sa, Biserica Caldeeană Sfântul Petru din San Diego, nu a oferit deocamdată un răspuns oficial la solicitările de comentarii, iar avocatul său nu a putut fi contactat.

Vaticanul a precizat că Papa a acceptat demisia în conformitate cu prevederile dreptului canonic pentru bisericile de rit oriental, care permit unui episcop să renunțe la funcție cu acordul Suveranului Pontif.

Shaleta a demisionat în februarie, dar decizia a fost anunțată oficial abia marți, 10 martie 2026

Deși Shaleta și-a prezentat demisia în luna februarie, Sfântul Scaun a anunțat oficial decizia abia marți.

Potrivit ambasadei Vaticanului la Washington, publicarea a fost amânată pentru a nu interfera cu ancheta autorităților.

Pentru a conduce temporar eparhia, Papa Leon al XIV-lea l-a numit administrator pe episcopul Saad Hanna Sirop.

Emmanuel Shaleta, în vârstă de 69 de ani, a fost hirotonit preot al Bisericii Catolice Caldeene în Detroit în 1984 și a fost numit episcop al eparhiei caldeene din San Diego în 2017.

