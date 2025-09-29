Prima reacție din SUA, în urma rezultatelor alegerilor parlamentare din Moldova: „Așteptăm cu interes să colaborăm cu viitorul guvern”

Într-un mesaj pe platforma X, Ambasada SUA la Chișinău a salutat rezultatul scrutinului parlamentar desfășurat duminică și a felicitat formațiunile care au întrunit pragul electoral pentru a intra în Parlament.

„Felicităm poporul moldovean pentru participarea la alegerile parlamentare. Felicitări Partidului Acțiune și Solidaritate și tuturor partidelor care au depășit pragul de reprezentare în Parlament”.

Reprezentanții Ambasadei SUA în Republica Moldova au menționat că așteaptă cu interes colaborarea „cu viitorul guvern pe teme de interes comun”.

We commend the Moldovan people for their participation in parliamentary elections. Congratulations to the Party of Action and Solidarity and all parties that passed the threshold for representation in Parliament. We look forward to working with the next government on issues of common interest. — U.S. Embassy Moldova

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au avut loc duminică, 28 septembrie. Rezultatele centralizate în toate secțiile de votare arată o victorie pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), al președintei Maia Sandu, care își asigură, astfel, o majoritate în noul Legislativ. Formațiunea a obținut 50,20% din voturi (792.557). Pe locul al doilea s-a clasat Blocul Patriotic, cu 24,17% (381.505 voturi), urmat de Blocul Electoral „Alternativa”, care a strâns 7,96% (125.673 voturi).

În Parlament vor mai intra Partidul Nostru, cu 6,20% (97.852 voturi), și Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA), cu 5,62% (88.679 voturi).

În prima conferință de presă după rezultatele finale, președinta în exercițiu, Maia Sandu, a subliniat că obiectivul fundamental rămâne aderarea Republicii Moldova la UE, iar votul exprimat de cetățeni oferă un mandat puternic pentru accelerarea procesului de integrare.