Ambuteiaj uriaș de 85 km pe Autostrada Baikal: Șoferi blocați ore în șir la –18 °C

Blocajul de pe autostrada Baikal a fost agravat și de camioanele de tonaj greu care, fiind oprite pe marginea șoselei, au obstrucționat trecerea autoturismelor, arată și Euronews. Restricțiile de circulație impuse anterior pentru vehiculele de mare capacitate s-au dovedit ineficiente în prevenirea acestei situații.

Autoritățile locale au intervenit tardiv, instalând un punct mobil de încălzire și distribuție de alimente, șase puncte fixe similare și trei stații de realimentare de-a lungul rutei. Potrivit Rosavtodor, blocajul a fost cauzat de o combinație între nerespectarea regulilor de trafic de către șoferii de camion și condițiile meteorologice severe.

Autostrada Baikal (R258), care face parte din rețeaua trans-siberiană și din Coridorul Asiatic AH6, este o arteră vitală pentru transportul de mărfuri și mobilitatea în estul Rusiei. Blocajele de amploare, frecvente pe timp de iarnă, arată problemele de infrastructură și necesitatea unor planuri de intervenție rapidă și de prevenție mai eficiente.

Incidentul nu afectează doar persoanele aflate în tranzit, ci și economia locală, deoarece întârzierile în transportul mărfurilor au un impact considerabil asupra afacerilor și lanțului de aprovizionare din regiune. Specialiștii insistă asupra importanței vitale a îmbunătățirii infrastructurii și a sistemelor de alertă și intervenție pentru a reduce riscurile și a proteja siguranța cetățenilor în condiții extreme.