Americanii răcesc spitalele cu gheață, ca să plătească mai puțin și să protejeze mediul

Tot mai multe spitale și clădiri mari din SUA aleg să răcească aerul folosind gheață, în locul aparatelor clasice de aer condiționat. Această tehnologie, numită „baterie de gheață”, permite reducerea consumului de energie și implicit a costurilor, fără emisii poluante.

Un exemplu oferit de Associated Press este spitalul Norton Audubon din Louisville, Kentucky, care îngheață în fiecare noapte aproximativ 280.000 de litri de apă în 27 de rezervoare speciale. Ziua, această gheață se topește și răcește apa care circulă prin conducte, menținând aerul din sălile de operație și camerele pacienților la o temperatură sigură.

„Acest fel de tehnologie a fost extraordinar pentru noi”, a explicat Anthony Mathis, director de sustenabilitate la Norton Healthcare. Doar în primul an, spitalul a economisit 278.000 de dolari, iar din 2016 până azi, economiile totale din măsurile de eficiență energetică se apropie de 4 milioane de dolari.

Alternativă la bateriile cu litiu

Pe lângă spitale, bateriile de gheață sunt deja folosite în școli, hoteluri (precum Beverly Hills Hotel din California), centre de date și clădiri guvernamentale. Companii precum Trane Technologies și Nostromo Energy promovează această soluție drept una sigură și eficientă, în special în locuri unde riscurile asociate bateriilor pe litiu – cum sunt incendiile – sunt prea mari.

„Centrele de date sunt mari consumatoare de energie. Până la 40% din consumul energetic este destinat răcirii echipamentelor informatice. Soluții ca a noastră chiar ajută”, a precizat directorul general al Nostromo Energy, Yoram Ashery.

Ice Bear, soluția inteligentă

California este statul american cel mai deschis la această tehnologie, mai ales pentru că rețeaua sa folosește energie solară ziua, dar revine la gaze naturale seara. Bateriile de gheață permit folosirea energiei curate într-un mod indirect și eficient: „Este o tehnologie de care rețeaua are mare nevoie, pentru că mare parte din consumul viitor va veni din nevoia de răcire”, au detaliat specialiștii Ice Energy, compania americană care dezvoltă soluții de stocare termică a energiei.

Numită Ice Bear, tehnologia funcționează astfel: noaptea, când energia electrică este mai ieftină și mai puțin solicitată, sistemul îngheață apă în rezervoare. Ziua, în loc să pornească aerul condiționat clasic, sistemul folosește gheața acumulată pentru a răci aerul din clădiri, reducând semnificativ consumul de curent în orele de vârf.