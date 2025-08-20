Analiză XTB: Summit-ul din Washington, privit cu optimism de investitori

Aspectul a fost vizibil inclusiv pe piața bursieră, arată analiștii XTB, într-o analiză.

Principalul rezultat al discuțiilor a fost definirea principiilor preliminare privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. Acest punct a fost considerat esențial atât de Kiev, cât și de partenerii săi occidentali. În plus, spre surprinderea multora, Donald Trump a anunțat că Statele Unite, în coordonare cu aliații europeni, vor sprijini securitatea Ucrainei în cadrul unui viitor acord de pace.

Este important de menționat că, pentru prima dată, s-a făcut referire explicită la garanții similare celor prevăzute la articolul 5 din Tratatul de la Atlanticul de Nord. De altfel, potrivit lui Trump, Vladimir Putin nu a respins imediat această propunere, fapt interpretat de mai mulți observatori ca o potențială evoluție pozitivă.

O altă temă centrală a întâlnirii a fost cooperarea militară

Mai precis, Ucraina a propus achiziționarea de armament american în valoare de 100 de miliarde de dolari, care urmează să fie finanțat de Uniunea Europeană, precum și încheierea unui acord separat pentru producția de drone, în valoare de 50 de miliarde de dolari. Astfel, aceste măsuri vizează nu numai consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei, ci și întărirea poziției sale de negociere cu Moscova.

Cu toate acestea, principalul punct de controversă rămâne problema teritorială. Putin a sugerat ca Ucraina să cedeze teritoriul rămas din Donbas în schimbul unui armistițiu pe alte fronturi. În timp ce Trump a descris propunerea ca fiind un „compromis realist”, Zelenski a respins-o categoric, subliniind că orice modificare a frontierelor ar trebui aprobată printr-un referendum național. Mai mult, majoritatea covârșitoare a populației ucrainene se opune oricăror concesii teritoriale față de Rusia, explică analiștii XTB.

Reuniunea din SUA, vizibilă pe burse

Deși reuniunea nu a dus la un acord imediat, ea a pus bazele pentru viitoare negocieri, în special prin definirea unui cadru de garanții internaționale de securitate, deschiderea către posibilitatea unui dialog direct între Zelenski și Putin, consolidarea cooperării militare și rolul asumat de Statele Unite ca mediator.

Cu toate acestea, evenimentele de la Washington, care pentru prima dată în ultimele luni au adus o speranță de progres concret, au avut un impact moderat, dar pozitiv asupra piețelor financiare europene.

Cu alte cuvinte, orice semn al unui posibil sfârșit al conflictului este considerat un factor care îmbunătățește perspectivele economice pe termen mediu și lung. Știrile privind garanțiile de securitate, disponibilitatea pentru negocieri de pace și întâlnirea anunțată între Zelenski și Putin au fost binevenite în rândul investitorilor. Aceștia interpretează evoluțiile ca un semn al unei stabilități geopolitice, susceptibilă să stimuleze încrederea în investițiile din Europa Centrală și de Est și să accelereze redresarea Ucrainei.

În acest context, principalii indici europeni au înregistrat creșteri modeste

DAX-ul german a avansat cu 0,15%, indicele francez CAC 40 a crescut cu 0,5%, indicele britanic FTSE 100 s-a apreciat cu 0,15%, iar Euro Stoxx a câștigat 0,4%. Deși modeste, aceste cifre sunt o dovadă a optimismului prudent al piețelor cu privire la perspectivele de pace, mai arată analiștii XTB.

În cele din urmă, este important de subliniat faptul că următoarele săptămâni vor fi decisive. Dacă va avea loc o întâlnire directă între Zelenski și Putin și vor fi formalizate garanțiile de securitate, am putea asista la începutul unui adevărat proces de pace. Pentru moment, însă, diplomația rămâne un joc cu miză mare, în care fiecare decizie poate avea consecințe geopolitice de anvergură.