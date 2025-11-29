Anthony Albanese și Jodie Haydon s-au căsătorit. Premierul a devenit primul din țara sa care se căsătorește în timpul mandatului

Ceremonia a avut loc a doua zi după ultima ședință a anului parlamentar, iar la eveniment au participat mai mulți miniștri din cabinetul lui Albanese, precum și familia apropiată a cuplului, scrie BBC.

Într-o declarație oficială, Albanese a spus: „Suntem absolut încântați să împărtășim dragostea și angajamentul nostru de a ne petrece viața împreună, în fața familiei și a prietenilor apropiați”. Cererea în căsătorie avusese loc anul trecut de Ziua Îndrăgostiților, la reședința oficială a prim-ministrului, The Lodge, iar planurile nunții au fost păstrate secrete pentru a asigura securitatea și intimitatea evenimentului.

La ceremonie au fost prezenți părinții lui Jodie Haydon, precum și fiul lui Albanese, Nathan, dintr-o căsătorie anterioară. Câinele cuplului, Toto, a avut un rol special, purtând verighetele, iar cuplul a pășit pe culoar pe melodia „Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours)” a lui Stevie Wonder. La recepție, primul lor dans a fost pe melodia „The Way You Look Tonight” a lui Frank Sinatra, iar festivitățile au inclus cutii de bere personalizate cu imaginea folosită pentru anunțul logodnei. Cuplul va petrece luna de miere în Australia, în perioada următoare.

Anthony Albanese, în vârstă de 62 de ani, și Jodie Haydon, 47 de ani, s-au cunoscut în 2020, la o cină de afaceri în Melbourne, pe vremea când Albanese era liderul opoziției. Haydon a fost vizibilă alături de prim-ministru în campaniile electorale din 2022 și 2025 și a participat la evenimente internaționale de rang înalt, inclusiv la funeraliile reginei Elisabeta a II-a și la o cină oficială găzduită de președintele american Joe Biden. Această căsătorie marchează un moment istoric în politica australiană, Albanese fiind primul premier care se logodește și se căsătorește în timpul mandatului său.