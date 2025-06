Apel comun al lui Macron și Merz înainte de summitul NATO: Europa trebuie să se înarmeze

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, au lansat un apel comun pentru întărirea capacităților de apărare ale Europei, pe fondul instabilității globale și al amenințărilor continue din partea Rusiei. Într-un articol publicat de Financial Times înaintea summitului NATO, care are loc marți și miercuri la Haga, cei doi lideri avertizează că „normele se erodează și vechile certitudini sunt puse sub semnul întrebării”, iar Europa trebuie să acționeze în consecință. „Rusia va găsi în Franța și Germania o determinare de neclintit”, se arată în textul comun.

„Războiul din Ucraina face parte dintr-un plan mai amplu al Rusiei”

Macron și Merz au declarat că războiul dus de Moscova împotriva Ucrainei face parte dintr-un plan mai amplu de subminare a securității europene. „Vladimir Putin urmărește să submineze securitatea europeană în avantajul Moscovei”, au transmis cei doi lideri, acuzând Rusia de o „tentativă metodică” de a-și domina prin presiune vecinii și de a destabiliza ordinea globală.

Franța și Germania și-au anunțat intenția de a crește semnificativ cheltuielile pentru apărare. Cele două state alocă deja peste 2% din PIB în acest domeniu, dar obiectivul comun este să atingă „3,5% din PIB pentru cheltuieli esențiale de apărare și 1,5% pentru contribuții mai largi la efortul militar”.

Liderii celor două țări au subliniat angajamentul ferm pentru sprijinirea Ucrainei și au promis investiții suplimentare în industria de apărare ucraineană și în capacitățile armatei de la Kiev: „Ne vom asigura că Ucraina iese din acest război prosperă, robustă și sigură. Și că nu va mai trăi niciodată sub amenințarea agresiunii ruse”, au transmis Macron și Merz.

„Vom trăi, în viitorul apropiat, într-un mediu profund destabilizat”

Pe lângă conflictul din Ucraina, cei doi conducători au atras atenția asupra altor provocări, precum terorismul și apărarea intereselor europene în lume, insistând că Europa trebuie să-și asume responsabilitatea pentru propria securitate: „Vom trăi, în viitorul apropiat, într-un mediu profund destabilizat. Va trebui să facem față acestor provocări. Nu pentru că ni se cere, ci pentru că vedem clar realitatea și le datorăm cetățenilor noștri acest lucru.”

Cei doi susțin că o apărare europeană consolidată va contribui la securitatea transatlantică, fiind complementară NATO. Pledoaria lor include reformarea sistemelor de achiziții militare pe principiile „standardizării, simplificării și scalării”, care vizează utilizarea unor echipamente compatibile între aliați, reducerea birocrației în achizițiile de apărare și extinderea capacității de producție la scară largă. Obiectivul este crearea unei industrii de apărare europene eficiente, mai rapidă și capabilă să răspundă prompt amenințărilor.