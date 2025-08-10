Spania a devenit un refugiu pentru americanii care fug de Trump: „Nu ne vom întoarce în SUA”

Asemenea unui traseu istoric inversat – acum patru secole coloniștii traversau Atlanticul spre America –, acești americani revin spre Europa în căutarea unui loc mai sigur și liber, într-o țară unde statul de drept pare să fie din ce în ce mai șubred sub un președinte perceput ca haotic, scrie El Pais.

Printre ei se numără Benjamin Gorman, mutat împreună cu familia din Dorchester spre libertate, transcendând teama de reprimare ideologică. Fred Gurrier, producător audiovisual, s-a stabilit la Madrid pentru a-și regăsi echilibrul psihic.

Chris Kelly și fiica sa mulatră au părăsit California din cauza rasismului și a violenței omniprezente.

Deborah Harkness, specialistă în resurse umane, a fugit de inegalitate și autoritarism.

Leia Anderson, persoană trans non-binară, împreună cu familia sa, s-au mutat din frică de regresul drepturilor LGTBI+. Musa Farah, tânăr afro-american de origine keniană, caută în Madrid liniște și oportunități academice.

Toți împărtășesc un punct comun: nu intenționează să se întoarcă într-o țară în care se tem pentru identitatea, libertatea sau siguranța lor.

Mulți dintre acești oameni declară că decizia de a pleca nu a fost impulsivă. „Am văzut cum discursul de ură devine politică de stat. Nu vreau să cresc copii într-o țară unde identitatea mea este un pericol”, spune Alex, o persoană non-binară originară din Texas.

Barcelona și Madrid au devenit două dintre destinațiile preferate, datorită comunităților internaționale deja formate, a climatului prietenos și a percepției că Spania oferă mai multă siguranță și libertate personală.

Organizațiile locale au început să observe acest aflux. ONG-uri precum CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) spun că nu este vorba despre refugiați clasici, ci despre persoane cu resurse financiare, dar care caută protecție socială și un mediu lipsit de rasism, homofobie sau misoginie.

„În SUA, eram mereu atentă la cum mă îmbrac, cum vorbesc și cu cine interacționez. Aici pot să respir”, explică Mariah, o tânără lesbiană din Florida.

Chiar dacă majoritatea afirmă că nu se vor mai întoarce, mulți păstrează legătura cu familiile din America și se implică online în activism, încercând să sprijine din afară grupurile vulnerabile rămase acolo.