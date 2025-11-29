Peru declară stare de urgență la granița cu Chile

Președintele José Jerí din Peru a declarat vineri că guvernul său va declara stare de urgență de-a lungul frontierei de sud a țării și va desfășura mai multe forțe armate în zonă, în contextul în care un număr mare de migranți venezueleni se aventurează spre nord, venind din Chile, unde sentimentul anti-imigrație a crescut în timpul unei campanii prezidențiale tensionate, potrivit AP.

Sute de mii de migranți care fug de crizele din țările lor de origine sau caută oportunități mai bune în străinătate au traversat de mult continentul și granița peruană pentru a-și construi o viață nouă în Chile , una dintre cele mai stabile și prospere națiuni din America Latină. Însă zeci de persoane fără statut legal în Chile – majoritatea venezueleni care au abandonat ruina economică și regimul autoritar din ultimii ani – se îndreaptă acum și în direcția opusă, în timp ce Chile se pregătește să-și înăsprească poziția împotriva imigrației.

Campanie bazată pe teme legate de imigranți

Favoritul la câștigarea turului doi al alegerilor prezidențiale din Chile, pe 14 decembrie, avocatul ultraconservator José Antonio Kast, și-a construit campania pe temerile populare legate de imigrația din Venezuela și de creșterea crimei organizate. Săptămâna trecută, el a filmat un videoclip de campanie la granița poroasă dintre Chile și Peru, avertizând imigranții fără statut oficial să părăsească țara cât mai pot.