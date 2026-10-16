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Arabia Saudită a dejucat un atac cu rachete asupra orașului sfânt Medina

Coaliția condusă de Arabia Saudită care luptă împotriva rebelilor houthi susținuți de Iran în Yemen a declarat că a dejucat un atac cu rachete asupra orașului sfânt Medina din Arabia Saudită.
Arabia Saudită a dejucat un atac cu rachete asupra orașului sfânt Medina
Sursa foto: X Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
16 oct. 2026, 08:00, Știri externe
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Între timp, houthii au revendicat un atac în orașul portuar Aden, la un loc folosit de guvernul susținut de Arabia Saudită și recunoscut internațional, unde un oficial a declarat că cel puțin două persoane au fost ucise, potrivit AP.

Cel mai recent conflict dintre saudiți și houthi a început luna trecută, după ce rebelii au ocupat zone cheie de-a lungul strâmtorii Bab el-Mandeb, o cale navigabilă critică pentru transporturile de petrol. Coaliția condusă de saudiți, care susține forțele aliniate cu guvernul Yemenului recunoscut la nivel internațional, a încercat să recucerească aceste zone.

Houthii își revendică responsabilitatea pentru atacurile din apropierea palatului guvernamental

Rachete și drone lansate de houthi au lovit joi lângă palatul folosit de guvernul recunoscut de Yemen din orașul portuar Aden, un oficial afirmând că cel puțin două persoane au fost ucise.

Alte șase persoane au fost rănite, a declarat oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu era autorizat să vorbească cu presa. Rebelii houthi, susținuți de Iran, cu sediul în nordul Yemenului, și-au revendicat rapid responsabilitatea.

Mulți dintre liderii guvernului din Yemen trăiesc în exil, iar cei din Aden sunt în siguranță, a declarat un oficial guvernamental.

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