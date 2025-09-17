Argentinienii protestează pentru creșterea finanțării educației și asistenței medicale

Popularitatea lui Milei a scăzut după reducerile bugetare drastice, iar el se confruntă cu consecințele unui scandal de corupție și cu o înfrângere legislativă la alegerile provinciale din Buenos Aires de la începutul acestei luni.

Milei se pregătește pentru alegeri parlamentare intermediare cu miză mare în octombrie, în care partidul său urmărește să obțină suficiente locuri pentru a împiedica Congresul controlat de opoziție să respingă veto-urile sale.

Protestul de miercuri are scopul de a pune presiune pe legislatori să respingă veto-urile lui Milei aplicate la începutul acestei luni asupra unor legi care ar fi crescut finanțarea universităților publice și a spitalelor pediatrice. Prin decrete prezidențiale, Milei a susținut că legile ar afecta echilibrul fiscal al țării.

În seara zilei de miercuri, Camera Deputaților a votat pentru anularea ambelor veto-uri. Pentru ca acestea să fie eliminate, și Senatul trebuie să dea același vot.

De când a preluat funcția în decembrie 2023, Milei a redus drastic cheltuielile publice și a reușit să scadă inflația lunară de la două cifre la o singură cifră. Luni, el a prezentat propunerea guvernului pentru bugetul anului viitor, susținând că aceasta ar garanta un echilibru fiscal, incluzând totodată creșteri de 17% pentru alocațiile din sănătate, 8% pentru educație și 5% pentru pensii, peste nivelul inflației.

Însă, într-un comunicat, Universitatea Națională din Buenos Aires a afirmat că bugetul propus „nu face altceva decât să adâncească criza fără precedent” pe care o traversează sistemul universitar public. Instituția a subliniat că propunerea nu ia în considerare reluarea proiectelor de infrastructură și întreținere suspendate și creșterea salariilor profesorilor.