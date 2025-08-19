Armata americană caută recruți prin influenceri și rețele sociale

Armata Statelor Unite și-a schimbat tactica de recrutare, făcându-și loc pe rețelele sociale și parteneriate alături de influenceri cu milioane de urmăritori. „Aceste parteneriate cresc vizibilitatea armatei și ajung la unele grupuri de tineri care nu erau vizate până acum”, potrivit purtătoarei de cuvânt pentru recrutare, Madison Bonzo, citată de Le Figaro.

Campaniile, acuzate că vizează tinerii din medii sărace

Un exemplu recent este creatorul de conținut Steven Kelly, cu 1,3 milioane de urmăritori pe Instagram. Acesta a postat imagini în uniformă militară, escaladând o plasă verticală de frânghii și ținând o armă, în cadrul unei campanii sponsorizate de armată. „Această experiență mi-a arătat cum armata americană întărește pregătirea, reziliența și disciplina”, a scris el pe platformă, invitând tinerii să acceseze un link către oportunitățile acesteia.

Strategia este însă contestată. Internauții au criticat campania, spunând că reprezintă o formă de manipulare a tinerilor din medii defavorizate: „Parcă am fi în Hunger Games. E un război de clasă – influenceri înstăriți, finanțați de stat, îi îndeamnă pe cei mai săraci să facă ceea ce nu vor”.

Trump: cele mai multe înrolări din ultimii 30 de ani

Campania vine odată cu relansarea recrutărilor militare americane, după ce între 2020 și 2023 obiectivele anuale nu au fost atinse. În iunie 2025, armata anunța deja 61.000 de noi recruți, cu patru luni înainte de termen. Rezultatele au fost salutate de Donald Trump, care a declarat la Riad că „înrolările sunt cele mai ridicate din ultimii 30 de ani”.

Fenomenul nu este specific doar Americii. În Franța, armata folosește rețelele sociale încă din 2018 pentru a atrage recruți. Videoclipul popularului youtuber Tibo InShape, intitulat „Tibo InShape pleacă la armată”, a adunat 7,5 milioane de vizualizări.

Începând cu 2024, forțele terestre franceze și-au accentuat prezența pe TikTok, Instagram și Facebook, cu sprijinul ocazional al influencerilor. „Este o modalitate de a arăta publicului că suntem accesibili. Nu înseamnă că dacă purtăm uniformă nu suntem accesibili”, a explicat generalul Bruno Louisfer, responsabil cu recrutarea tinerilor în armata franceză.