Armata americană confirmă că a trimis observatori la exercițiile militare dintre Rusia și Belarus

Luni, Reuters și alte organizații media au fotografiat oficiali militari americani în Belarus, participând la exercițiile „Zapad-2025” împreună cu observatori din alte țări. Belarus este un aliat puternic al Rusiei și a servit drept bază de lansare pentru invazia la scară largă a Moscovei în Ucraina.

Adjunctul ministrului rus al Apărării, Yunus-Bek Yevkurov, a participat de asemenea la exerciții în Belarus.

„Ambasada SUA la Minsk, Belarus, a primit o invitație pentru reprezentatul nostru de apărare de a participa la exercițiul militar ZAPAD-2025 în cadrul Zilei Vizitatorilor Distinși (DV), și am acceptat invitația având în vedere recentele angajamente bilaterale productive dintre țările noastre”, a declarat purtătorul de cuvânt principal al Pentagonului, Sean Parnell.

„Participarea la zilele DV ale exercițiilor este o practică obișnuită între forțele armate, iar reprezentatul de apărare al SUA face parte dintr-un grup mai mare de participanți militari internaționali”.

Ce ar putea semnifica această mișcare

Prezența ofițerilor americani, la mai puțin de o săptămână după ce Polonia vecină a doborât drone rusești care au intrat în spațiul său aerian, este un semn recent că Washingtonul caută să încălzească relațiile cu Belarus.

Analiști occidentali de politică externă speculează că Trump ar putea încerca să îndepărteze Belarus de Rusia, o strategie considerată puțin probabil să reușească, sau să exploateze legăturile apropiate cu Moscova pentru a promova un acord de încheiere a războiului din Ucraina.

Trump, care a sugerat că incursiunea dronelor ar fi putut fi rezultatul unei greșeli, a ridicat săptămâna trecută sancțiunile asupra companiei aeriene naționale din Belarus, Belavia, permițându-i să deservească și să cumpere componente pentru flota sa, care include aeronave Boeing.

El a făcut acest lucru după ce Lukasenko, care vorbește frecvent cu președintele rus Vladimir Putin și a primit o scrisoare prietenoasă semnată de Trump prin Coale, a acceptat să elibereze 52 de prizonieri, inclusiv jurnaliști și opozanți politici.

Ministrul belarus al Apărării, Viktor Khrenikov, i-a întâmpinat personal pe cei doi ofițeri americani, care i-au strâns mâna și, vorbind în rusă, i-au mulțumit pentru invitație.

Parnell nu i-a identificat în declarația sa pentru Reuters. Însă Reuters l-a identificat pe unul dintre ei ca fiind locotenent-colonelul forțelor aeriene Bryan Shoupe.

Un oficial american al apărării, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că ultima dată când SUA au observat aceste exerciții Zapad a fost în 2021.