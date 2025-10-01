Armata americană își reduce prezența în Irak, pe fondul diminuării pericolului ISIS

Conform planului, Statele Unite și aliații din coaliție se vor concentra pe combaterea celulelor Statului Islamic din Siria, iar cea mai mare parte a personalului militar va fi relocată în regiunea Kurdistan din Irak, scrie Reuters.

La începutul anului 2025, SUA aveau aproximativ 2.500 de militari în Irak și peste 900 în Siria, ca parte a coaliției formate în 2014 pentru a opri expansiunea Statului Islamic în cele două țări.

După tranziție, numărul trupelor americane din Irak va scădea sub 2.000, majoritatea fiind dislocate la Erbil. Un număr final nu a fost încă stabilit, iar calendarul retragerii nu a fost făcut public.

Militarii care vor rămâne la Bagdad se vor concentra pe cooperarea bilaterală în domeniul securității, nu pe lupta împotriva ISIS.

„ISIS nu mai reprezintă o amenințare constantă pentru guvernul Irakului sau pentru securitatea SUA dinspre teritoriul irakian. Aceasta este o realizare importantă, care ne permite să facem o tranziție responsabilă către un model în care Irakul își conduce singur eforturile de securitate”, a declarat un înalt oficial din domeniul apărării.

Decizia este considerată un câștig pentru guvernul de la Bagdad, care s-a temut mult timp că prezența trupelor americane reprezintă un factor de instabilitate, acestea fiind frecvent vizate de grupări aliate Iranului.

Anul trecut, SUA au convenit cu Irakul să părăsească baza aeriană Ain al-Asad din provincia Anbar și să o predea autorităților irakiene. Tranziția este încă „în desfășurare”, a precizat oficialul american, fără a oferi detalii suplimentare.