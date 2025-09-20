Articolul 4 al Tratatului NATO, invocat pentru a doua oară în decurs de 10 zile. Ce prevede acesta și când se aplică

În cursul zilei de vineri, trei avioane de luptă rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian al Estoniei pentru 12 minute. În urma acestei acțiuni, Guvernul de la Tallinn a anunțat că invocă Articolul 4 din Tratatul NATO.

„O astfel de încălcare este total inacceptabilă. Guvernul Estoniei a decis să solicite consultări în temeiul articolului 4 din Tratatul NATO”, a scris premierul estonian Kristen Michal pe platforma X.

Este pentru a doua oară în decurs de 10 zile când Articolul 4 din Tratatul NATO a fost invocat. În data de 10 septembrie, Polonia a recurs la același gest, după ce mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian al țării și au fost doborâte. Acțiunea este considerată de autoritățile poloneze ca fiind nu una accidentală, ci una deliberată.

Ce prevede Articolul 4 din Tratatul NATO?

Articolul 4 al Tratatului NATO prevede că orice țară membră poate aduce în mod oficial o problemă în atenția Consiliului Nord-Atlantic, pentru a se reuni și a discuta cu aliații pașii următori, dacă consideră că integritatea teritorială, independența politică sau securitatea sa sunt amenințate.

Acest lucru nu trebuie confundat cu Articolul 5 din același Tratat, potrivit căruia un atac asupra unuia dintre membrii Alianței este considerat un atac asupra tuturor. Articolul 5 a fost invocat o singură dată în istorie, de către SUA, la momentul atacurilor asupra Turnurilor Gemene din 9 septembrie 2001.

De câte ori a mai fost invocat Articolul 4 din Tratatul NATO?

Articolul 4 nu impune acțiuni militare, însă procesul de consultare poate duce la decizii sau acțiuni comune ale alianței. Acest Articol 4 a fost invocat de alte șapte ori de la înființarea NATO în 1949, de cele mai multe ori de către Turcia, pe fondul amenințărilor venite din partea Irakului și Siriei. Înainte de războiul din Ucraina, ultima invocare a Articolului 4 a fost făcută tot de Turcia, în 4 în iulie 2015, în urma atacurilor teroriste din țară.

De asemenea, pe fondul îngrijorărilor, Polonia, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, România și Slovacia au solicitat organizarea de consultări imediat după debutul războiului în Ucraina, în februarie 2022.