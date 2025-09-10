Tusk: Polonia este cel mai aproape de un conflict de la cel de-al Doilea Război Mondial

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a afirmat că țara este foarte aproape de un conflict armat. Nu s-a mai întâmplat de la al Doilea Război Mondial, a spus premierul polonez, potrivit Sky News. El a adăugat că Varșovia a solicitat invocarea Articolului 4 al NATO și că țara are nevoie de mai multă solidaritate.

Articolul 4 permite oricărui membru NATO să prezinte o problemă spre discuție în cadrul blocului și nu reprezintă un răspuns militar.

Tusk mai spune că au existat 19 „intrări în spațiul aerian al Poloniei peste noapte, patru drone fiind doborâte”. Mai multe drone au zburat din Belarus, a precizat Tusk.

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei vecine. Polonia este stat membru NATO ceea ce înseamnă că a fost încălcat și spațiul aerian al organizației militare. Aeroporturile Varșovia Chopin, Rzeszów-Jasionka, Varșovia Modlin și Lublin și-au suspendat operațiunile din motive de securitate. Autoritățile poloneze s-au reunit de urgență într-o ședință pentru a analiza criza de securitate națională.