Atac armat în Pennsylvania: 3 polițiști au fost uciși și alți 2 răniți într-o zonă rurală

„Plângem pierderea a trei suflete prețioase care au servit acest district, acest stat și această țară”, a declarat guvernatorul Josh Shapiro.

„Un asemenea tip de violență nu este acceptabil. Trebuie să fim mai buni ca societate”, a adăugat el.

Atacul s-a produs în North Codorus Township, la aproximativ 185 de kilometri vest de Philadelphia, nu departe de granița cu statul Maryland, au precizat autoritățile.

„Durerea va fi de nesuportat, dar o vom suporta”, a declarat comisarul Poliției Statale din Pennsylvania, Christopher Paris, într-o conferință de presă. „Nu ne vom odihni până nu vom desfășura o investigație completă, corectă și competentă asupra acestui caz”.

Spitalul din York a anunțat că tratează două persoane aflate în stare gravă și că a întărit protocoalele de securitate.

Procurorul general Pamela Bondi a numit violența împotriva polițiștilor „o plagă a societății noastre”.

Agenți federali se află la fața locului pentru a sprijini forțele locale

„Vă rog să vă rugați pentru polițiștii și persoanele implicate în atacul armat din comitatul York”, a transmis pe rețelele sociale locotenent-guvernatorul Pennsylvania, Austin Davis.

Procurorul general al statului, Dave Sunday, a anunțat de asemenea că este la fața locului. Pe rețelele sociale, el a îndemnat „toți locuitorii să urmeze instrucțiunile forțelor de ordine locale” și a spus că se roagă „pentru toți cei implicați”.

Un district școlar local a emis un ordin de adăpostire la fața locului, precizând însă că școlile și elevii nu au fost implicați în atac. Ordinul a fost ridicat mai târziu în cursul după-amiezii. Districtul a explicat într-un comunicat că autoritățile „ne-au sfătuit să ținem elevii și personalul în clădiri ca măsură de precauție, în timp ce mai multe drumuri din zonă sunt închise”.

Intervenția medicală s-a desfășurat pe un drum rural din centrul-sud al statului Pennsylvania, într-o zonă agricolă cu ferme și câmpuri.

Poliția nu a oferit încă detalii despre persoanele implicate în atac. Oamenii au fost ținuți la distanță de locul incidentului, într-o zonă cu terenuri agricole, unde aproximativ 30 de vehicule de poliție au blocat drumurile învecinate cu o fermă, un adăpost de capre și câmpuri de porumb și soia.

„Poliția Statală din Pennsylvania, Poliția Regională de Nord și numeroși respondenți de urgență se află la fața locului. Comisarii comitatului York monitorizează îndeaproape situația și se roagă pentru toți cei implicați”, a transmis comitatul într-o declarație.