Atac armat într-o școală primară din SUA. Trei copii și un profesor au fost uciși de un adolescent

UPDATE: Atacatorul avea 16 ani. Trei copii și un profesor au fost uciși

Autoritățile au anunțat că atacatorul de la școala primară Silver Rail din Bend, Oregon, era un adolescent în vârstă de 16 ani, care a ucis trei copii și un profesor înainte de a fi împușcat de o persoană aflată la fața locului, care l-a urmărit în interiorul școlii, relatează Associated Press.

Copiii uciși aveau 5, 8 și 11 ani. Un alt copil, în vârstă de 7 ani, și un profesor de 54 de ani au fost răniți și transportați la spital în stare critică, a declarat șeful poliției din Bend, Mike Krantz.

Adolescentul, care locuia în Bend, a pătruns cu forța în școală, după ce a tras asupra ușilor încuiate. Acesta a fost găsit mort în interiorul clădirii, la câteva minute după primul apel de urgență.

Potrivit unui oficial din cadrul forțelor de ordine, atacatorul a folosit o pușcă cu încărcare manuală, de tip pump-action, cumpărată de mama sa. Sursa a vorbit sub protecția anonimatului, deoarece nu era autorizată să ofere public detalii despre anchetă.

Poliția nu știe deocamdată dacă adolescentul cunoștea pe cineva din școală sau dacă fusese elev al instituției.

Guvernatoarea statului Oregon, Tina Kotek, a declarat că este „absolut devastată” de tragedie și i-a mulțumit persoanei care a intervenit pentru a opri atacatorul.

„Membrului comunității care a intervenit eroic pentru a preveni pierderea altor vieți: acțiunile dumneavoastră implică o povară emoțională uriașă și vreau să știți că gândurile mele se îndreaptă și către dumneavoastră”, a declarat guvernatoarea.

UPDATE: Cel puțin cinci persoane ar fi murit în atacul armat

Cel puțin cinci persoane ar fi murit în urma atacului armat produs la școala primară Silver Rail din Bend, Oregon, potrivit unor informații obținute de Associated Press.

Două surse din cadrul forțelor de ordine, care au vorbit sub protecția anonimatului deoarece nu erau autorizate să ofere declarații publice, au precizat că bilanțul este preliminar și s-ar putea modifica.

Autoritățile au confirmat anterior că atacatorul a murit, însă deocamdată nu este clar dacă acesta se numără printre cele cinci persoane decedate.

Știrea inițială

Incidentul a avut loc la școala primară Silver Rail din orașul Bend, unde autoritățile au intervenit după mai multe apeluri la numărul de urgență, relatează Associated Press.

„Nu avem un număr exact în acest moment. Știm că printre victime se află și copii”, a declarat Sheila Miller, purtătoarea de cuvânt a poliției din Bend, în cadrul unei conferințe de presă.

Starea persoanelor rănite nu era cunoscută imediat.

Atacatorul a fost împușcat în interiorul școlii

Poliția a primit primul apel la ora locală 12:59, după ce o persoană a tras asupra unui autoturism aflat în apropierea școlii.

Echipajele au ajuns la fața locului în câteva minute, iar ulterior au fost înregistrate alte apeluri de urgență din interiorul clădirii.

Suspectul a fost împușcat la scurt timp după sosirea polițiștilor și a căzut la pământ în interiorul școlii.

Sheila Miller a precizat că nu se știe deocamdată dacă atacatorul a fost împușcat de polițiști sau de o altă persoană aflată la fața locului.

Elevii au fost evacuați din sălile de clasă

Școala Silver Rail a fost plasată în stare de izolare, potrivit districtului școlar Bend-La Pine.

„În acest moment, verificăm fiecare sală, una câte una, și evacuăm toate persoanele aflate în școală. Este genul de lucru pe care nu vrem niciodată să îl vedem întâmplându-se în Bend. Este devastator”, a declarat Miller, vizibil emoționată.

Școala se află la peste 160 de kilometri sud-est de Portland și avea 459 de elevi înscriși anul trecut, potrivit Departamentului Educației din Oregon.

Instituția găzduiește copii din clasele pregătitoare până în clasa a cincea.