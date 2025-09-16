Atac cibernetic: Datele private ale clienților Gucci, Balenciaga și McQueen furate de hackeri

Atacatorii cibernetici au furat datele, inclusiv numele, numerele de telefon și adresele de e-mail ale clienților grupului de modă, conform anunțului.

Kering, cu sediul la Paris, a declarat că breșa de securitate a avut loc în iunie și că nu au fost furate informații financiare – cum ar fi numere de cont bancar, informații despre carduri de credit sau numere de identificare emise de guvern.

Atacatorii au fost identificați drept un grup care cere răscumpărare, Shiny Hunters.

Kering a declarat luni: „În iunie 2025, am identificat faptul că o terță parte neautorizată a obținut acces temporar la sistemele noastre și a accesat date limitate despre clienți de la unele dintre casele noastre [de modă].”

„Casele noastre au raportat imediat încălcarea autorităților competente și au notificat clienții conform reglementărilor locale.”

„Încălcarea a fost identificată prompt și au fost luate măsuri adecvate pentru a securiza sistemele afectate și a preveni astfel de incidente în viitor”, a adăugat compania, fără a numi ce mărci au fost afectate.

Conform unui atac cibernetic de urmărire a datelor pe un site web, DataBreaches.net , Shiny Hunters a postat luna trecută mostre ale încălcării securității datelor pe canalele Telegram, arătând numele, adresele de e-mail și datele de naștere ale unor clienți Gucci.

BBC, care a relatat pentru prima dată confirmarea de către Kering a breșei de securitate, a declarat că mostre ale detaliilor arată cât cheltuiau unii dintre clienți în magazine – în unele cazuri până la 86.000 de dolari (63.000 de lire sterline). Shiny Hunters a declarat pentru BBC că a spart datele mărcilor în aprilie.