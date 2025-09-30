Atac cu rachete al rebelilor houthi asupra unei nave olandeze de marfă în largul coastei Yemenului

A fost cel mai grav atac din Golful Aden, la o oarecare distanță de Marea Roșie, unde rebelii houthii, susținuți de Iran, au scufundat două nave în iulie.

Deși rebelii nu au revendicat atacul asupra nevei Minervagracht, aceștia au amenințat că vor ataca navele ca parte a campaniei lor privind războiul Israel-Hamas din Fâșia Gaza, mai ales în contextul în care Israelul se apropie de orașul Gaza într-o nouă ofensivă terestră.

Între timp, Orientul Mijlociu rămâne, de asemenea, în alertă după ce Națiunile Unite au reimpus sancțiuni asupra Iranului din cauza programului său nuclear.

Nava Minervagracht fusese vizată pe 23 septembrie într-un atac nereușit în Golful Aden, care se conectează la Marea Roșie prin strâmtoarea Bab el-Mandeb, care separă Africa de Est de Peninsula Arabică. Luni, o rachetă lansată din Yemen ar fi lovit nava Minervagracht.

O forță navală europeană care operează în regiune, cunoscută sub numele de Operațiunea Aspides, a declarat marți dimineață că Minervagracht „este în flăcări și plutește în derivă” după salvarea echipajului. Echipajul navei provine din Filipine, Rusia, Sri Lanka și Ucraina. Un rănit este în stare stabilă, iar un altul a fost grav rănit și transportat prin elicopter la Djibouti pentru îngrijiri medicale.

Centrul de Informare, Cooperare și Conștientizare Maritimă al armatei franceze i-a identificat pe houthi ca fiind autorii atacului.

Houthi așteaptă ore și chiar zile pentru a-și revendica atacurile și încă nu au făcut-o.

Rebelii au lansat atacuri cu rachete și drone asupra a peste 100 de nave și asupra Israelului, ca răspuns la războiul din Gaza , susținând că acționează în solidaritate cu palestinienii.